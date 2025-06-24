الثلاثاء 24 يونيو 2025
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رياضة

الفيفا يعلن تحقيق مباراة الأهلي وبورتو رقما تاريخيا

الأهلي وبورتو
الأهلي وبورتو

سجلت مواجهة النادي الأهلي مع نظيره بورتو البرتغالي، التي انتهت بنتيجة 4-4 ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025، رقما تاريخيا في سجلات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأعلن فيفا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": أن نتيجة المباراة تعد أكبر تعادل في تاريخ بطولات الأندية الرسمية، من حيث عدد الأهداف المتبادلة بين الفريقين.

مباراة الأهلي وبورتو 

وودع النادي الأهلي كأس العالم للأندية بعد التعادل مع بورتو البرتغالي بنتيجة 4/4 في المباراة التي أقيمت بينهم اليوم علي ملعب ميتلايف، في الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات لحساب المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم للأندية. 

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