فرص ضعيفة للعرب بكأس العالم للأندية بعد توديع 3 أندية مبكرا.. الأهلي والوداد والعين يخيبون الآمال.. الهلال يتمسك بالأمل.. والترجي يواجه مهمة صعبة

ودعت 3 فرق عربية على رأسها النادي الأهلي منافسات كأس العالم للأندية الذي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية، بصورة مبكرة، وتحديدا من دور المجموعات.

فالنادي الأهلي ترك بالميراس البرازيلي وإنتر ميامي الأمريكي يحصدان بطاقتي التأهل عن المجموعة الأولى التي ضمت أيضا بورتو البرتغالي.

مشوار الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

وأنهى العملاق الأحمر منافسات المجموعة الأولى في المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين فقط، جمعها من تعادلين أمام إنتر ميامي وبورتو، وهزيمة أمام بالميراس 0/2، وهو الوداع المبكر الذي تسبب في خيبة أمل كبيرة لجماهير الأهلي.

وبدا أن الأهلي قد فشل في تحقيق المطلوب خلال مونديال الأندية، رغم التعاقدات الكبيرة التي أبرمها النادي الأحمر برئاسة محمود الخطيب في الآونة الأخيرة، وهو ما دفع الكثيرين للتساؤل عن حظوظ العرب في البطولة العالمية، بعد وداع الأهلي المبكر.

خروج مبكر أيضا أفريقي الوداد المغربي والعين الإماراتي

في المجموعة السابعة، ودع الوداد المغربي والعين الإماراتي بالفعل منافسات كأس العالم للأندية، حتى قبل المواجهة المباشرة بينهما في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ولم يكن الفريقان المغربي والإماراتي محظوظين بما فيه الكفاية، منذ لحظات القرعة التي وضعتهما في مجموعة تضم عملاقين أوروبيين من طراز مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.

كما أن توزيع المباريات لم يكن جيدًا بما فيه الكفاية، حيث تأجلت المواجهة المباشرة بين الممثلين العربيين حتى الجولة الثالثة والأخيرة، ما تسبب في خروجهما المبكر من دور المجموعات في كأس العالم للأندية.

انهيار العين الإماراتي واستقباله 11 هدفا في مباراتين

ولا يمكن إلقاء اللوم على الوداد الرياضي أو العين بعد هذا الوداع المبكر، خاصة مع قوة أطراف المجموعة المتمثلة في مانشستر سيتي ويوفنتوس، لكن المشكلة الوحيدة تمثلت في انهيار العين الإماراتي وتلقيه 11 هدفًا في لقاءين.

فرص ضعيفة تنتظر الترجي أمام تشيلسي الإنجليزي

في المجموعة الرابعة، يحتل الترجي التونسي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، جمعها من خسارة أمام فلامنجو البرازيلي وفوز مثير على لوس أنجلوس الأمريكي، ما يعني امتلاك بطل تونس فرص على الورق من أجل التأهل إلى الدور المقبل في كأس العالم للأندية.

لكن مشكلة الترجي التونسي تكمن في كون المنافس المقبل هو تشيلسي اللندني، أحد أكثر الأندية الأوروبية ثقلًا في السنوات الأخيرة، والذي أنهى منافسات الدوري الإنجليزي عبر نسخته الأخيرة محتلًا المركز الرابع، كما توج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي مؤخرا.

وتأتي جميع التوقعات في صالح نادي تشيلسي الإنجليزي، الذي يبدو في حاجة ماسة إلى تحقيق الانتصار من أجل ضمان التأهل للدور المقبل، خاصة مع وجوده في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 3 نقاط أيضا.

وهو الأمر الذي يجعل من فرص الترجي بالتأهل معقدة للغاية، وإن كانت كرة القدم لا تعترف بالمستحيل، وقد يشكل غياب الترشيحات فرصة مثالية لنجوم الترجي، من أجل اللعب من دون ضغوط تذكر، وتقديم مواجهة تاريخية لا تنسى على حساب العملاق اللندني.

الهلال السعودي يحمل آمال العرب في كأس العالم للأندية

ورغم فشله في تحقيق الانتصار خلال الجولتين الأولى والثانية من المجموعة الثامنة في كأس العالم للأندية 2025، إلا أن فريق الهلال السعودي ما زال يتمتع بالفرصة العربية الأبرز للتأهل إلى الدور المقبل من البطولة.

وسيكون الهلال السعودي على موعد مع مواجهة باتشوكا المكسيكي في الجولة الثالثة والأخيرة، في مباراة سانحة لتحقيق الانتصار بالنظر إلى تواضع مستوى المنافس واحتلاله المركز الرابع، حيث ودع المنافسات بصورة رسمية.

وفي حال الانتصار سيرفع الزعيم رصيده إلى 5 نقاط، بانتظار ما ستسفر عنه موقعة ريال مدريد وسالزبورج النمساوي، حيث يبدو الهلال بحاجة إلى فوز أحدهما لضمان التأهل كوصيف عن المجموعة الثامنة.

أما تعادل ريال مدريد وسالزبورج مع فوز الهلال السعودي، يعني امتلاك الأندية الثلاثية في رصيدها 5 نقاط، ثم الدخول في لعبة الأرقام والمعدلات التهديفية من أجل حسم بطاقات التأهل عن هذه المجموعة في كأس العالم للأندية.

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