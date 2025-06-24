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رياضة

تعرف علي أكثر اللاعبين مشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

كشف مشوار الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 عن تفاوت في مشاركة اللاعبين، بين من لعب المباريات كاملة ومن لم يظهر إلا لدقائق قليلة.

وتصدر محمد الشناوي ومحمد هاني قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة، بعد أن خاضا المباريات الثلاث كاملة دون استبدال، وجاء بعدهما كل من احمد السيد زيزو وأشرف داري،، ومحمد علي بن رمضان، الذين حصلوا على فرص أكبر للمشاركة.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مطار JFK بالولايات المتحدة الأمريكية استعدادًا لرحلة العودة إلى القاهرة، بعد المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

ريبيرو يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ١٨ يومًا، عقب الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية حاليا.

من المنتظر حصول اللاعبين على راحة كافية قبل العودة إلى التدريبات والبدء في فترة الإعداد، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، خاصة أن الفريق لم يحصل على الراحة عقب نهاية بطولة الدوري، بسبب الاستعداد للمشاركة في مونديال الأندية.

تعادل الأهلي أمام بورتو

وتعادل الأهلي أمام بورتو فجر اليوم ٤-٤ في ختام مشواره في كأس العالم للأندية. 

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كأس العالم للأندية 2025 كأس العالم للأندية محمد الشناوي محمد هاني محمد علي بن رمضان أحمد سيد زيزو

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