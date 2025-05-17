12 طريقة تساعدك في الحفاظ على الشعر مع التعرض للشمس

الحفاظ على الشعر مع التعرض للشمس، يُعد الشعر من أكثر الأجزاء حساسية في جسم الإنسان تجاه العوامل البيئية، وخاصة أشعة الشمس.

وعلى الرغم من أهمية الشمس في تحفيز الجسم لإنتاج فيتامين د، إلا أن التعرض المباشر والمطول لأشعتها يمكن أن يُلحق أضرارًا كبيرة بالشعر، تبدأ من الجفاف والتقصف، وقد تصل إلى التساقط وفقدان الحيوية واللمعان.



ومن هنا تبرز أهمية العناية بالشعر واتخاذ التدابير الوقائية التي تحميه من آثار الشمس، خاصة في خلال فصل الصيف.



أكدت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن الحفاظ على صحة الشعر أثناء التعرض للشمس يتطلب وعيًا واهتمامًا مستمرًا. فالشمس، رغم فوائدها، قد تتحول إلى عدو صامت لصحة الشعر إذا لم نتخذ الإجراءات اللازمة لحمايته.



أضافت خبيرة العناية بالشعر، أنه من خلال اعتماد روتين وقائي يشمل الحماية الخارجية والداخلية، يمكننا التمتع بفصل الصيف أو الطقس المشمس دون التضحية بجمال وصحة شعرنا. ولعل أهم ما في الأمر هو الانتظام والاستمرار في العناية بالشعر، وعدم الاكتفاء بالحلول المؤقتة أو الموسمية.



أضرار الشمس على الشعر

العناية المكثفة بالشعر

تعمل أشعة الشمس فوق البنفسجية (UV) على تكسير بروتين الكيراتين الموجود في الشعر، مما يؤدي إلى فقدان الشعر لقوته ولمعانه الطبيعي.

كما تسبب الشمس تبخر الرطوبة من فروة الرأس ومن ألياف الشعر، ما يجعل الشعر هشًا وعرضة للتكسر بسهولة.

وتزداد هذه الأضرار في حالة الشعر المصبوغ أو المعالج حراريًا أو كيميائيًا، حيث يصبح أكثر مسامية وأقل مقاومة للعوامل الخارجية.

أهم طرق الحفاظ على الشعر أثناء التعرض للشمس

وتستعرض خبيرة العناية بالشعر، في السطور التالية، خطوات العناية بالشعر مع التعرض للشمس طوال فصل الصيف.

1. استخدام القبعات وأغطية الرأس

تُعد القبعة أو غطاء الرأس خط الدفاع الأول ضد أشعة الشمس. فهي تمنع وصول الأشعة المباشرة لفروة الرأس وتقلل من حرارة الشعر. ويفضل اختيار قبعات ذات نسيج سميك أو تلك المخصصة للحماية من الأشعة فوق البنفسجية (UV Protection).

2. استعمال واقي الشمس الخاص بالشعر

كما نحمي بشرتنا من الشمس باستخدام الكريمات الواقية، يمكننا حماية الشعر من خلال بخاخات أو سيرومات واقية تحتوي على عوامل حماية من الشمس (SPF). وتتوفر في الأسواق منتجات مخصصة لهذا الغرض تُرش على الشعر لتشكّل طبقة حماية ضد الأشعة الضارة.

3. ترطيب الشعر بشكل منتظم

الشمس تسحب الرطوبة من الشعر، مما يؤدي إلى جفافه وتقصفه. لذا، من الضروري ترطيب الشعر بعمق باستخدام ماسكات مغذية، وبلسم بعد الغسيل، ومنتجات تترك على الشعر (leave-in conditioners). يمكن استخدام زيوت طبيعية مثل زيت جوز الهند، وزيت الأرجان، وزيت الزيتون لترطيب الشعر بفعالية.

4. تقليل استخدام أدوات التصفيف الحرارية

تجنب استخدام مجفف الشعر، ومكواة التمليس أو التجعيد خلال الأيام الحارة، أو على الأقل استخدام منتجات الحماية من الحرارة قبل استعمالها. الشعر يتعرض لحرارة عالية من الشمس، وإضافة حرارة صناعية يزيد من إرهاقه وتلفه.

5. غسل الشعر باعتدال واختيار شامبو لطيف

الإفراط في غسل الشعر قد يزيل الزيوت الطبيعية التي تفرزها فروة الرأس لحماية الشعر. لذلك، يُنصح بغسله مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع فقط، واستخدام شامبو خالٍ من الكبريتات (sulfate-free) للمحافظة على رطوبته.

6. شرب كميات كافية من الماء

الترطيب الداخلي لا يقل أهمية عن الترطيب الخارجي. فشرب الماء بكميات كافية يوميًا يساعد على إبقاء فروة الرأس رطبة ويمنع جفاف الشعر.

7. التغذية السليمة لدعم صحة الشعر

تناول أطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن مثل الحديد، الزنك، فيتامين A وE وC، والأوميغا 3 يعزز من نمو الشعر ويقويه من الداخل. الفواكه والخضروات الطازجة والمكسرات من الأطعمة المثالية لهذا الغرض.

8. تجنب التعرض المباشر للشمس في ساعات الذروة

إذا أمكن، يفضل تجنب الخروج خلال فترة الظهيرة (من الساعة 12 ظهرًا حتى 4 عصرًا)، حيث تكون الأشعة فوق البنفسجية في أقوى حالاتها. وإذا كان لابد من الخروج، فيُنصح باتباع جميع إجراءات الحماية السابقة.

وصفات للشعر

9. قص أطراف الشعر بانتظام

قص الأطراف كل 6 إلى 8 أسابيع يساهم في التخلص من الأطراف المتقصفة ويقلل من فرصة انتقال التلف إلى باقي أجزاء الشعر، خاصة خلال فترات الصيف.

10. اعتماد تسريحات تحمي الشعر

تسريحات مثل الكعكة أو الضفيرة تقلل من مساحة الشعر المعرضة للشمس وتحافظ عليه من التهيج والتشابك. كما أنها تقلل من الاحتكاك وتمنع الهيشان.

11. حماية الشعر أثناء السباحة

في المصايف أو النوادي، حيث يجتمع التعرض للشمس مع مياه البحر أو حمامات السباحة المليئة بالكلور، تزداد خطورة تلف الشعر. ينصح في هذه الحالات بارتداء قبعة سباحة، أو على الأقل بلّ الشعر بماء نظيف قبل السباحة ووضع كمية مناسبة من زيت طبيعي أو بلسم لحمايته.

12. استخدام مواد طبيعية لحماية الشعر

توجد وصفات طبيعية تساعد على حماية الشعر من الشمس، منها استخدام مزيج من زيت جوز الهند مع جل الألوفيرا، أو بخاخ الماء مع قطرات من زيت اللافندر. هذه الخلطات تعزز الحماية وتضيف لمعانًا طبيعيًا للشعر.

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