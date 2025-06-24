الثلاثاء 24 يونيو 2025
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مسرحية حرب إيران!

بسبب الشكوك التى أحاطت بالضربة الأمريكية لمنشآت إيران النووية والرد الرمزي الإيراني الذي استهدف قاعدة العديد الأمريكية في قطر، ذهب البعض بعيدا في تحليلاتهم لدرجة اعتبروا حرب إسرائيل وإيران مسرحية أعدها وأخرجها ترامب. وعززوا استنتاجهم هذا بوقف إطلاق النار الذى تم التوصل إليه بينهما سريعا فور استهداف قاعدة العديد وعدم لجوء ترامب للرد على الرد الإيراني!

  
لكننى لا أشاركهم هذا الخيال؛ لأن الحرب الإسرائيلية الإيرانية خلفت خسائر فادحة لكل من إسرائيل وإيران، فإن إيران خسرت عددا من قادتها العسكريين وعددا من علمائها النوويين، فضلا عن تضرر منشآتها النووية ومنشاَتها العسكرية.

أما إسرائيل فهى لأول مرة في تاريخها تتعرض مبانيها ومنشاَتها العسكرية للتدمير ويضطر كل سكانها للبقاء في الملاجئ ساعات طويلة ويفقد بعضهم مساكنهم وسياراتهم.. فكل حروبها منذ إنشائها تجرى على أراضي الغير!

 
وهكذا لجأ الطرفان إلى القبول بوقف إطلاق النار لأنهما تضررا كثيرا في أقل من إسبوعين.. فضلا عن أن هناك ما غلَّ يد ترامب عن التصعيد العسكرى في المنطقة حتى لا تغرز أمريكا في وحل حرب جديدة، وهى التى لم تحقق نجاحا في كل حروبها على مدار تاريخها ابتداء من حرب فيتنام إلى حرب أفغانستان!

 
لذلك أنا أعتبر ما جرى هو عمل محسوب من كل الأطراف.. أمريكا وإسرائيل وإيران.. محسوب العمل العسكري، ومحسوب أيضا وقف العمل العسكري وعدم التصعيد من جانب أمريكا التى واجهت ترامب فيها اعتراضات على مشاركته في ضرب مفاعلات إيران النووية.. كل طرف حسب قدراته وإمكاناته وميزان الخسائر والمكاسب، وانتهى إلى ضرورة وقف الحرب الآن وعدم التمادي في العمل العسكري.
 

السلام الاجتماعي!

من ورّط من؟!

ما حدث لم يكن مسرحية إذن، وإنما عمل محسوب من قبل كل الأطراف بدءا بالعمل العسكري، وانتهاء بالتوقف عن هذا العمل العسكري.

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