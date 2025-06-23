الإثنين 23 يونيو 2025
الجريدة الورقية
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السلام الاجتماعي!

أول مرة أكتب عن السلام الاجتماعي كان منذ نحو نصف قرن في حملة صحفية نشرتها روزاليوسف أيام مجدها في منتصف السبعينات من القرن الماضي عن القطط السمان في مصر.. والقطط السمان هو مصطلح صكه الدكتور رفعت المحجوب أيامها للتعريف بالأثرياء الجدد الذين راكموا ثروات ضخمة فى مجتمع كان يعانى من الفقر، وبالطبع أدي إلي انتفاضة يناير 1977..

 

إحدى دور النشر اللبنانية جمعت حلقات حملتى  الصحفية في كتاب بعنوان لعبة القطط السمان في مصر.. ورغم الإشادة البالغة بما كتبت حرص. الناشر أن يُبين أنه يختلف معى حول مصطلح السلام المجتمعي لأن ما يحكم حياة المجتمعات هو الصراع الطبقى وليس السلام الاجتماعي!


غير أننى لم أتوقف كلما دعت الحاجة ومجريات الحياة في مجتمعنا عن الكتابة عن السلام الاجتماعي منبها لأهمية الحفاظ عليه.. وزاد إهتمامى أكثر بالسلام الاجتماعي والتنبيه بالحفاظ عليه بعد ما ألم ببلاد عديدة حولنا.. أصابتها الانقسامات، وتعرضت لحروب أهلية.. وفقدت وحدتها وعاشت سنوات تعانى من الصراعات المسلحة.


إن مجتمعنا أحوج ما يكون للسلام الاجتماعي الآن في ظل المخاطر الكبيرة التى تحيط ببلادنا من كل صوب وإتجاه والتهديدات الضخمة التى يتعرض لها إقليميا ودوليا.. وهذا السلام الاجتماعي يتحقق من خلال السياسات التى تنتهجها الدولة، والمواقف التى تتخذها السلطة التنفيذية والقوانين التى تسنها السلطة التشريعية. 

من ورّط من؟!

إثارة فزع الملايين!


أقول ذلك بمناسبة قانون الإيجارات القديمة الذى يمس صميم حياة ملايين من الأسر المصرية.. إن السلام الاجتماعي هنا أهم من أى أمر آخر، حتى ولو كان الخطر عليه يلوح بعد سبع سنوات!

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