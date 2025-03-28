طريقة عمل شاورما اللحم، لتغيير روتين الإفطار فى رمضان

طريقة عمل شاورما اللحم، شاورما اللحم من الأكلات الشامية الشهيرة التى لها شعبية كبيرة فى العالم فهى عبارة عن شرائح لحم او دجاج تقدم بتتبيلة مميزة.

وطريقة عمل شاورما اللحم، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل، وفى شهر رمضان المبارك تفضل ربات البيوت تحضيرها لكسر روتين الإفطار.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل شاورما اللحم.

مكونات عمل شاورما اللحم:-

نصف كيلو لحم بقري مقطع شرائح رفيعة

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

2 ملعقة كبيرة خل

عصير ليمونة واحدة

1 بصلة كبيرة مقطعة شرائح

3 فصوص ثوم مهروسة

ملعقة صغيرة بهارات شاورما

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة كركم

ملح حسب الرغبة

رشة قرفة (اختياري)

خبز عربي للتقديم

مخلل وخضار (طماطم، خس، بصل) حسب الرغبة

طحينة أو ثومية للتقديم

طريقة عمل شاورما اللحم:

في وعاء كبير، يُخلط اللحم مع الخل، عصير الليمون، الزيت، الثوم، والبصل.

تُضاف التوابل (بهارات الشاورما، الكمون، الفلفل الأسود، الكركم، القرفة، والملح) وتُخلط جيدًا حتى تتغطى شرائح اللحم بالكامل.

يُغطى الوعاء ويوضع في الثلاجة لمدة 3 إلى 4 ساعات على الأقل، ويفضل تركه ليلة كاملة لتتشرب النكهات.

في مقلاة واسعة أو على صاج ساخن، توضع شرائح اللحم مع التتبيلة وتُطهى على نار متوسطة حتى تنضج تمامًا ويتبخر السائل.

تُقدم الشاورما ساخنة داخل خبز عربي مع الخضار والصلصات المفضلة.

شاورما اللحم

ولعمل شاورما الدجاج

مكونات عمل شاورما الفراخ:-

500 جرام من صدور الدجاج (مقطعة إلى شرائح رفيعة)

2 ملاعق كبيرة من الزبادي

عصير ليمونة واحدة

ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

2 فصوص ثوم (مهروسة)

ملعقة صغيرة من الكمون

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة

ملعقة صغيرة من البابريكا

ملعقة صغيرة من الكركم

ملعقة صغيرة من الزعتر

ملح وفلفل حسب الذوق

طريقة عمل شاورما الفراخ:-

في وعاء كبير، اخلطي الزبادي مع عصير الليمون وزيت الزيتون.

أضيفي الثوم المهروس، الكمون، الكزبرة الجافة، البابريكا، الكركم، الزعتر، الملح والفلفل، واخلطي جيدًا حتى تتجانس المكونات.

ضعي شرائح الدجاج في التتبيلة وقلبيها جيدًا حتى تتغطى تمامًا بالتتبيلة.

غطي الوعاء واتركي الدجاج يتبل في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين (ويفضل تركه طوال الليل للحصول على نكهة أعمق).

سخني مقلاة كبيرة على نار متوسطة وأضيفي قليلًا من زيت الزيتون.

ضعي شرائح الدجاج المتبلة في المقلاة وقلبيها حتى تنضج بالكامل وتتحمر بشكل جيد.

قدمي الشاورما ساخنة في خبز عربي أو تورتيلا مع شرائح الطماطم، الخيار المخلل، والبصل.

يمكنك إضافة صوص الثوم (الثومية) أو صوص الطحينة حسب الرغبة.

لتحصلي على طعم أصيل للشاورما، يمكنك شوي الدجاج في الفرن على درجة حرارة عالية حتى يتكرمل السطح.

يمكن تقديم الشاورما مع البطاطس المقلية وسلطة الخضار لجعل الوجبة كاملة.

هذه هي الطريقة الأساسية لتحضير شاورما الفراخ في المنزل.

يمكنك تعديل التوابل أو إضافة مكونات حسب ذوقك الشخصي للحصول على النكهة التي تفضلها.

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