الجمعة 28 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

طريقة عمل شاورما اللحم، لتغيير روتين الإفطار فى رمضان

شاورما اللحم
شاورما اللحم

طريقة عمل شاورما اللحم، شاورما اللحم من الأكلات الشامية الشهيرة التى لها شعبية كبيرة فى العالم فهى عبارة عن شرائح لحم او دجاج تقدم بتتبيلة مميزة.

وطريقة عمل شاورما اللحم، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل، وفى شهر رمضان المبارك تفضل ربات البيوت تحضيرها لكسر روتين الإفطار.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل شاورما اللحم.

مكونات عمل شاورما اللحم:-

نصف كيلو لحم بقري مقطع شرائح رفيعة

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

2 ملعقة كبيرة خل

عصير ليمونة واحدة

1 بصلة كبيرة مقطعة شرائح

3 فصوص ثوم مهروسة

ملعقة صغيرة بهارات شاورما

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة كركم

ملح حسب الرغبة

رشة قرفة (اختياري)

خبز عربي للتقديم

مخلل وخضار (طماطم، خس، بصل) حسب الرغبة

طحينة أو ثومية للتقديم

طريقة عمل شاورما اللحم:

  • في وعاء كبير، يُخلط اللحم مع الخل، عصير الليمون، الزيت، الثوم، والبصل.
  • تُضاف التوابل (بهارات الشاورما، الكمون، الفلفل الأسود، الكركم، القرفة، والملح) وتُخلط جيدًا حتى تتغطى شرائح اللحم بالكامل.
  • يُغطى الوعاء ويوضع في الثلاجة لمدة 3 إلى 4 ساعات على الأقل، ويفضل تركه ليلة كاملة لتتشرب النكهات.
  • في مقلاة واسعة أو على صاج ساخن، توضع شرائح اللحم مع التتبيلة وتُطهى على نار متوسطة حتى تنضج تمامًا ويتبخر السائل.
  • تُقدم الشاورما ساخنة داخل خبز عربي مع الخضار والصلصات المفضلة.
شاورما اللحم 
شاورما اللحم 

ولعمل شاورما الدجاج 

مكونات عمل شاورما الفراخ:-

500 جرام من صدور الدجاج (مقطعة إلى شرائح رفيعة)

2 ملاعق كبيرة من الزبادي

عصير ليمونة واحدة

 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

2 فصوص ثوم (مهروسة)

ملعقة صغيرة من الكمون

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة

ملعقة صغيرة من البابريكا

ملعقة صغيرة من الكركم

ملعقة صغيرة من الزعتر

ملح وفلفل حسب الذوق

طريقة عمل شاورما الفراخ:-

  • في وعاء كبير، اخلطي الزبادي مع عصير الليمون وزيت الزيتون.
  • أضيفي الثوم المهروس، الكمون، الكزبرة الجافة، البابريكا، الكركم، الزعتر، الملح والفلفل، واخلطي جيدًا حتى تتجانس المكونات.
  • ضعي شرائح الدجاج في التتبيلة وقلبيها جيدًا حتى تتغطى تمامًا بالتتبيلة.
  • غطي الوعاء واتركي الدجاج يتبل في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين (ويفضل تركه طوال الليل للحصول على نكهة أعمق).
  • سخني مقلاة كبيرة على نار متوسطة وأضيفي قليلًا من زيت الزيتون.
  • ضعي شرائح الدجاج المتبلة في المقلاة وقلبيها حتى تنضج بالكامل وتتحمر بشكل جيد.
  • قدمي الشاورما ساخنة في خبز عربي أو تورتيلا مع شرائح الطماطم، الخيار المخلل، والبصل.
  • يمكنك إضافة صوص الثوم (الثومية) أو صوص الطحينة حسب الرغبة.
  • لتحصلي على طعم أصيل للشاورما، يمكنك شوي الدجاج في الفرن على درجة حرارة عالية حتى يتكرمل السطح.
  • يمكن تقديم الشاورما مع البطاطس المقلية وسلطة الخضار لجعل الوجبة كاملة.
  • هذه هي الطريقة الأساسية لتحضير شاورما الفراخ في المنزل.
  • يمكنك تعديل التوابل أو إضافة مكونات حسب ذوقك الشخصي للحصول على النكهة التي تفضلها.
txt

للتوفير في الميزانية، طريقة عمل شاورما الفراخ في البيت

txt

طريقة عمل شاورما اللحم، أكلة سريعة التحضير ومذاقها لا يقاوم

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شاورما اللحم طريقة عمل شاورما اللحم الأكلات الشامية شهر رمضان المبارك الافطار الشيف نورهان القاضى

مواد متعلقة

طريقة عمل الحواوشي، لفطار سريع التحضير وغير مكلف

طريقة عمل البرجر زي الجاهز لإفطار غير تقليدي

طريقة عمل السجق البلدي، صحي ومضمون وهيوفر في الميزانية

اعداد شاورما الفراخ بطريقة سهلة وسريعة التحضير

الأكثر قراءة

موعد الإعلان عن أسعار الوقود الجديدة

6 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل طمأنة للمصريين

موعد عيد الفطر المبارك فلكيًّا

ليلة القدر 2025، الأزهر للفتوى يوضح علامات ليلة القدر (فيديو)

البلطي يبدأ من 30 جنيها، أسعار السمك اليوم الجمعة بسوق العبور

غواص يصف قاع بئر زمزم في مكة: "لم أشاهد مثله بالعالم"

عياد والضويني وداود في مقدمة مشيعي جنازة الدكتور محمد المحرصاوي (فيديو وصور)

فيفا مسلطًا الضوء على تألق أبو تريكة بمونديال الأندية: إمام عاشور خليفته

منوعات

المزيد

غواص يصف قاع بئر زمزم في مكة: "لم أشاهد مثله بالعالم"

طبيبان: مارادونا توفي "وهو يتعذب" ووزن قلبه ضعف الطبيعي

زلزال قوي يهز وسط بورما والصين وتايلاند

حديث ترامب لسفيرة السعودية في واشنطن بحفل الإفطار يثير تفاعلا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

البلطي يبدأ من 30 جنيها، أسعار السمك اليوم الجمعة بسوق العبور

تعرف على سعر النحاس اليوم الجمعة

31 ألف دولار سعر طن القصدير عالميًا اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

نحت الأفكار.. مأذون تحت الطلب في “إش إش” و”العتاولة 2” (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في 5 انتصارات متتالية

فقه المرأة، هل يجوز تذوق المرأة للطعام أثناء فترة الصيام؟ الإفتاء تجيب

معارك وغزوات، فتح سمرقند وسبب قتال قتيبة بن مسلم مع جنوده متخفيا

المزيد
الجريدة الرسمية