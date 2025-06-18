نصائح للأمهات للتعامل مع طالب الثانوية العامة عند عودته من امتحان صعب

نصائح للأمهات، للتعامل مع طالب الثانوية العامة، تُعد فترة امتحانات الثانوية العامة من أصعب الفترات في حياة الأسرة، وبخاصة الطالب نفسه الذي يعيش حالة من التوتر والضغط النفسي والعقلي الشديد.



وتزداد صعوبة هذه الفترة عندما يواجه الطالب امتحانًا صعبًا أو يشعر أنه لم يؤدِّ فيه بالشكل الذي كان يتوقعه، وهنا يأتي دور الأم المحوري في احتواء الموقف والتعامل بحكمة وحب مع ردود فعل ابنها أو ابنتها بعد العودة من هذا الامتحان.



أوضحت الدكتورة عبلة إبراهيم أستاذ التربية ومستشارة العلاقات الأسرية، أن التعامل مع الطالب بعد امتحان صعب يحتاج من الأم قدرًا عاليًا من الذكاء العاطفي والهدوء؛ فالهدف الأهم ليس مناقشة ما فاته، بل دعمه للوقوف من جديد والاستعداد لما هو قادم.



وأضافت الدكتورة عبلة، أن كل كلمة تقال في هذه اللحظات قد تترك أثرًا طويل المدى، لذلك يجب أن تكون كلماتنا مليئة بالحب، والتفهم، والأمل. فالأم في هذه المرحلة ليست فقط مقدمة طعام أو متابعة مذاكرة، بل هي الداعم النفسي الأول لطالب يعيش واحدة من أهم مراحل حياته.

نصائح للأمهات للتعامل مع الأبناء خلال الامتحانات الصعبة

مساعدة الأبناء، فيتو

في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة عبلة، مجموعة من النصائح العملية والنفسية التي تساعد الأمهات على تقديم الدعم المناسب لأبنائهن بعد يوم امتحان عصيب.

أولًا: الاستقبال الهادئ مهم جدًا

عندما يعود الطالب إلى المنزل بعد امتحان صعب، يجب أن تحرص الأم على استقباله بهدوء ووجه مبتسم بعيدًا عن التوتر أو التوقعات، فحتى لو كانت الأم قلقة أو متوترة، فإن إظهار القلق الزائد قد يزيد من حالة الطالب سوءًا. الاستقبال بكلمة بسيطة مثل "الحمد لله على السلامة، تعبت النهاردة؟"، يمكن أن يكون أكثر فاعلية من سيل الأسئلة عن الامتحان.

ثانيًا: لا تُسرعي في طرح الأسئلة

من الأخطاء الشائعة أن تُسرع الأم في سؤال ابنها فور دخوله عن الأسئلة والإجابات ومدى صعوبة الامتحان. الأفضل هو الانتظار حتى يهدأ قليلًا ويشعر بالراحة الجسدية والنفسية. بعض الطلاب لا يحبون الحديث فورًا، بل يحتاجون لبعض الوقت للراحة وربما النوم أو تناول الطعام.

ثالثًا: وفّري له طقسًا مريحًا بعد العودة

احرصي على تهيئة بيئة مريحة وهادئة في المنزل بعد الامتحان. قدمي له مشروبًا مفضلًا، وجبة خفيفة مغذية، وامنحيه فرصة ليغير جوه، سواء بنوم قصير، أو حمام منعش، أو مجرد الجلوس في هدوء دون كلام.

رابعًا: لا تعلقي على الامتحان بشكل سلبي

حتى لو أخبرك الطالب أن الامتحان كان صعبًا وأنه لم يكتب جيدًا، تجنبي التعليقات السلبية مثل "ليه؟ ما أنت ذاكرت!" أو "هتضيع مستقبلك كده!". هذه العبارات قد تؤدي إلى تحطيم نفسيته أكثر. بدلًا من ذلك، قولي كلمات تشجيعية، مثل: "اللي فات خلاص، ركز في اللي جاي"، أو "مش كل الامتحانات بتيجي سهلة، أهم حاجة نكمل بقوة".

خامسًا: أظهري له تعاطفك وليس شفقة

من المهم أن يشعر الطالب بأن أمه تتفهم مشاعره وتتفاعل معه بإحساس، ولكن دون أن يشعر بالشفقة أو الضعف. قولي له: "أنا حاسة إنك مضايق، ولو حابب تحكيلي أنا موجودة"، دون الإلحاح عليه بالكلام. أحيانًا يكفي مجرد التواجد بجانبه كدعم صامت.

التعامل مع ولادنا في الامتحانات الصعبة، فيتو

سادسًا: لا تقللي من مشاعره

بعض الأمهات يقلن جملًا من نوع: "هو إيه يعني؟ مش أول ولا آخر امتحان!"، أو "ما تكبرش الموضوع!"، وهذه العبارات، وإن كانت نابعة من نية طيبة، فإنها تهمّش مشاعر الطالب وتجعله يشعر بعدم الفهم. من الأفضل الاعتراف بمشاعره، حتى لو كانت في نظرك مبالغًا فيها، لأنها حقيقية بالنسبة له.

سابعًا: امتنعي عن المقارنات

لا تقارني أداء ابنك بزملائه أو إخوته.. لا تقولي: "فلان قال الامتحان كان سهل"، أو "شفتِ بنت خالتك قالت إنها حلت كله!". هذه المقارنات تضر أكثر مما تنفع، وتؤثر سلبًا على ثقته بنفسه. كل طالب له طاقته وطريقته الخاصة في التعامل مع الضغط والاختبارات.

ثامنًا: ذكّريه بأن الامتحان لا يحدد مصيره

في لحظات الإحباط، يحتاج الطالب لمن يذكّره أن الامتحان ليس نهاية العالم. قولي له: "امتحان واحد مش هيحدد مستقبلك"، أو "النجاح الحقيقي في الاستمرارية مش في يوم واحد". هذه الجمل البسيطة تساعد في تهدئة القلق وتخفيف الضغط الداخلي.

تاسعًا: شجعيه على الحركة أو التنفيس

إذا كان الطالب من النوع الذي يحتفظ بمشاعره ولا يفرغها، اقترحي عليه المشي قليلًا، أو مشاهدة مقطع ترفيهي، أو حتى ممارسة تمارين التنفس. لا تفرضي عليه نشاطًا معينًا، بل افتحي له الباب للتعبير أو التنفيس بالطريقة التي يرتاح بها.

عاشرًا: جهزيه نفسيًا للامتحان القادم

بعد أن يهدأ الطالب وتتحسن حالته المزاجية، يمكنك التحدث معه عن الامتحان القادم دون ضغط. ساعديه في وضع خطة بسيطة، ذكريه بنقاط قوته، وأكدي له أنك تثقين في قدراته. شاركيه في تنظيم جدوله بطريقة مرنة، وتجنبي فرض الخطة عليه.

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