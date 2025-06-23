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حوادث

التحقيق مع طالب ثانوية عامة وشقيقيه بتهمة الغش بسماعة بلوتوث

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة

تستجوب جهات التحقيق طالبا بالصف الثالث الثانوي وشقيقيه بتهمة الغش، بعد ضبط الأول متلبسا بالغش عن طريق سماعة بلوتوث، داخل إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة.

وبمواجهة المتهمين أمام جهات التحقيق، أقروا بارتكاب الواقعة، واعترفوا بأنهم ارتكبوا الجريمة لمساعدة الطالب في اجتياز الامتحانات.

 

كما أكد الطالب في اعترافاته أنه اتفق مع شقيقيه مسبقا على تلك الخطة، وأخفى السماعة في أذنه قبل دخول اللجنة، مشيرًا إلى أنه شعر بالتوتر أثناء الامتحان، ما دفع المراقبين للشك فيه، ليتم ضبطه متلبسا.

 

ضبط طالب بتهمة الغش

 

البداية كانت بورود إخطار إلى مباحث الجيزة يفيد بإلقاء القبض على طالب ثالثة ثانوي، 17 عاما، بحوزته سماعة بلوتوث يستخدمها للتواصل مع شقيقيه المتواجدين خارج المدرسة.

 

أوضحت التحريات أن الشقيقين يبلغان من العمر 22 و25 عاما، كانا ينتظران داخل سيارة بالقرب من المدرسة، وبحوزتهما نماذج تحتوي على إجابات الامتحان، حيث كانا يمليان الإجابات على شقيقهما عبر السماعة البلوتوث.

تمكنت قوات الأمن، من ضبط الشقيقين، بعد تحديد موقع السيارة، وبمواجهتهم اعترفوا بتفاصيل الواقعة كاملة، وتولت النيابة العامة، التحقيق في الواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

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