قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: بارك الله إسرائيل وإيران والشرق الأوسط.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر اليوم الثلاثاء، أنه تم الاتفاق على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

وأضاف: بعد مرور 24 ساعة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيحيا العالم نهاية رسمية لحرب الـ 12 يومًا.

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