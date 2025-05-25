الأحد 25 مايو 2025
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محافظات

منطقة الإسماعيلية الأزهرية تفوز بلقب "الأفضل" بمسابقة تحدي القراءة العربي (صور)

جانب من فعاليات التكريم،
جانب من فعاليات التكريم، فيتو

حصدت منطقة الإسماعيلية الأزهرية، لقب «الأفضل مشاركةً وتميزًا» بين المناطق الأزهرية في مسابقة تحدي القراءة العربي في نسختها التاسعة على مستوى المناطق الأزهرية.  

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إقامة الحفل الختامي 

جاء ذلك خلال الحفل الختامي الذي نظَّمه الأزهر الشريف اليوم بالتعاون مع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.  

جانب من فعاليات التكريم، فيتو
جانب من فعاليات التكريم، فيتو

وذلك في حضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور فوزان الخالدي، مدير إدارة البرامج والمبادرات بالمؤسسة، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إلى جانب عدد من علماء الأزهر وقياداته التربوية، وشخصيات إعلامية وثقافية بارزة.   

جانب من فعاليات التكريم، فيتو
جانب من فعاليات التكريم، فيتو

رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتسلم الجائزة 

وتسلَّم الجائزةَ الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية، معربًا عن سعادته البالغة بهذا الفوز والتكريم، ومُهديًا إياها لزملائه في المنطقة من قيادات وإداريين ومعلمين، وجميع من ساهم في إنجاح مشاركتها وحصولها على اللقب. كما هنَّأ الطلابَ الفائزين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والتألق، ومزيدًا من النجاح بما يُعلي اسمَ المنطقة ويُبرز تميز طلابها.   

جانب من فعاليات التكريم، فيتو
جانب من فعاليات التكريم، فيتو

تحدي القراءة العربي 

يُذكر أن "تحدي القراءة العربي" تُعد أحد أبرز مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وتهدف إلى ترسيخ حب القراءة لدى الشباب العربي وتنمية مهارات التحليل لديهم. وقد شهدت الدورة الحالية مشاركةَ أكثر من مليونَيْ طالب أزهري من مختلف المناطق، في تنافسٍ ثَرِيٍّ بالمعرفة والإبداع.
 

 

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