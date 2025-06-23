شاهد، فاطمة عادل تكشف كواليس أدوارها الفنية

استضاف برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة "CBC" الفنانة الشابة فاطمة عادل للحديث حول أحدث أعمالها الفنية.

وقالت فاطمة عادل:"انا مبخفش من الكاميرا لأنى بعمل اللى عليا، وقدمت عروض على الطبلة والرقص وتدربت على المكياج، والقرآن لتعليم مخارج الحروف والألفاظ، ووالدتى ربنا يخليهالى دايمًا في ضهري وبتقف معايا وإخواتي ووالدي وزوجي كمان المخرج ياسر عطية".

فيلم ليه تعيشها لوحدك

أضافت فاطمة عادل،:"قدمت فيلم "ليه تعيشها لوحدك" مع الفنان خالد الصاوى، وأنا قبل أى حفلة على المسرح أو أى مسرحية برتعش وضغطى بينخفض، وبكون خايفة وقلقانة ومبحبش اتفرج على نفسى بعدها".

تابعت فاطمة عادل: "بغنى وأمثل وبرقص، ولكن طموحى أقدم أدوار تليق بالجمهور وييجى يتفرج عليها ويكون حاجة ليها قيمة وتبسطهم".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.