ضبط المتهمين بسرقة الوحدة الصحية بقرية بهجورة في قنا وإعادة المسروقات

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا في كشف ملابسات واقعة سرقة الوحدة الصحية بقرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي شمال المحافظة، حيث تم ضبط المتهمين وإعادة المسروقات بالكامل، بعد جهود مكثفة من البحث الجنائي.

تلقى مركز شرطة نجع حمادي بلاغًا يفيد باقتحام الوحدة الصحية بقرية بهجورة وسرقة محتوياتها من قبل مجهولين.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائي من مديرية أمن قنا لتتبع الجناة وكشف ملابسات الحادث.

وبعد تكثيف التحريات، تبين أن شخصين تربطهما صلة قرابة ويقيمان في قرية "هو" بمركز نجع حمادي، هما من قاما بارتكاب الواقعة.

حيث تسلل الجانيان ليلًا إلى الوحدة الصحية واستوليا على:كميات من اللبن المدعّم، وجهازي لابتوب وتابلت، وختم رسمي خاص بالوحدة الصحية، وبعض الأجهزة والمستلزمات الطبية الأخرى

وفرّ المتهمان هاربين عقب ارتكاب الجريمة، إلا أن جهود رجال المباحث أسفرت عن تحديد هويتهما بدقة، وتمت مداهمة محل اختبائهما، والقبض عليهما، والتحفظ على المسروقات التي تم العثور عليها بحوزتهما.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، فيما كلفت وحدة مباحث نجع حمادي باستكمال التحريات لكشف جميع ملابسات الواقعة.

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