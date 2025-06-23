القبض على المتهم بسرقة محل مشغولات ذهبية بـ 6 أكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من داخل أحد فروع محل مجوهرات شهير بمدينة 6 أكتوبر، وذلك عقب تداول مقطع فيديو يوثق الواقعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان مقطع فيديو قد تداول على مواقع التواصل الاجتماعى، يُظهر لحظة دخول وخروج المشتبه به من المحل، وتعرض المحل لحادث سرقة بطريقة المغافلة، من جانبها أعلنت مالكة المحل عن مكافأة مالية لمن يدلي بأي معلومات تقود إلى المتهم.

وعلى الفور، باشرت الأجهزة الأمنية فحص الفيديو المتداول، وتمكنت من تحديد هوية الجاني وضبطه، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.