الإثنين 23 يونيو 2025
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حوادث

القبض على المتهم بسرقة محل مشغولات ذهبية بـ 6 أكتوبر

ضبط المتهم
ضبط المتهم

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من داخل أحد فروع محل مجوهرات شهير بمدينة 6 أكتوبر، وذلك عقب تداول مقطع فيديو يوثق الواقعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان مقطع فيديو  قد تداول على مواقع التواصل الاجتماعى، يُظهر لحظة دخول وخروج المشتبه به من المحل، وتعرض المحل لحادث سرقة بطريقة المغافلة، من جانبها أعلنت مالكة المحل عن مكافأة مالية لمن يدلي بأي معلومات تقود إلى المتهم.

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وعلى الفور، باشرت الأجهزة الأمنية فحص الفيديو المتداول، وتمكنت من تحديد هوية الجاني وضبطه، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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