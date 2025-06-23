مختار جمعة: التنبه لخطر الاختراق الخارجي واجب.. والردع الحاسم للخونة ضرورة شرعية ووطنية

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، إن ما أعلنته إيران بشأن ضبط عدد من العملاء من اللاجئين لديها، يدعو للتأمل والتدبر، ويكشف عن حجم التحديات التي تواجه الدول من محاولات الاختراق الخارجي.

مختار جمعة: التنبه لخطر الاختراق الخارجي واجب

وأضاف جمعة، في تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن التنبه لخطر هذا الاختراق واجب، والردع الحاسم للخونة والمارقين واجب شرعي ووطني ووجودي.

وزير الأوقاف السابق يؤكد أهمية تمحيص الصف الداخلي لأي دولة في مواجهة هذه التهديدات

وأكد وزير الأوقاف السابق أن ما يُعلن عن ضبطه من عملاء وطائرات مسيّرة في طهران يثير الدهشة، ويؤكد أهمية تمحيص الصف الداخلي لأي دولة في مواجهة هذه التهديدات.

وختم دعاءه بقوله: "اللهم احفظ مصر يا رب، واحفظنا من كل خائن أو عميل، وعجّل بكشفهم".

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