يولد موجات إرهاب اليائسين، وزير الأوقاف السابق يحذر من استفزاز أمريكا وإسرائيل للعالم

حذّر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، من التداعيات الخطيرة لما وصفه بـ"استفزاز" أمريكا وإسرائيل للعالم، مؤكدًا أن هذا النهج لا يخدم مصالح أي طرف، بل يهدد استقرار العالم بأسره.

وقال جمعة، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، إن التاريخ كان دائمًا شاهدًا على مصير الأمم التي تمادت في طغيانها وغطرستها، مشيرًا إلى أن نهايتها كانت دائمًا السقوط والخذلان.

وزير الأوقاف السابق: محاولة إذلال أي أمة أو استضعافها بشكل ممنهج قد يؤدي إلى ولادة موجات عنيفة من الإرهاب

وأضاف وزير الأوقاف السابق: "محاولة إذلال أي أمة أو استضعافها بشكل ممنهج قد يؤدي إلى ولادة موجات عنيفة من الإرهاب، أُسميها (إرهاب اليائسين)، وهو النوع الأخطر لأنه يولد من الإحساس بالقهر وفقدان الأمل".

واختتم جمعة منشوره بدعاء قال فيه: "اللهم إنا نعوذ بك من أن نذل أو نُذل، أو نظلم أو نُظلم"، في إشارة إلى أهمية التمسك بالعدالة ورفض الظلم بكل صوره.

وتأتي تصريحات جمعة في سياق حالة من التوتر الدولي، وتصاعد الغضب الشعبي في عدد من الدول جراء السياسات الأمريكية والإسرائيلية، لاسيما في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والتدخلات في شؤون الدول الأخرى.

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