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أخبار مصر

وزير الأوقاف السابق عن عملاء الموساد بإيران: لا تسقط دولة إلا بخيانة أبنائها

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، إن «العمالة لأعدائنا ناتج خلل كبير في عقيدة أصحابها»، مشددًا على أنه «لا يمكن لمن يخشى الله أن يقدم على الخيانة أبدًا مهما كان الثمن».

مختار جمعة: الخيانة ناتج خلل في العقيدة.. ولا تسقط دولة إلا بخيانة أبنائها

وأضاف مختار جمعة في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن «سقوط الدول لم يتم إلا بخيانة بعض أبنائها»، داعيًا إلى «مراجعة وفحص دقيق لكل أصحاب المواقف المشبوهة التي تساعد على هدم الأوطان والنيل منها».

وزير الأوقاف السابق: قضية عملاء الموساد في إيران تحتاج إلى مراجعة شاملة لبناء العقيدة الدينية والوطنية

وتابع وزير الأوقاف السابق: «قضية عملاء الموساد في إيران تحتاج إلى مراجعة شاملة لبناء العقيدة الدينية والوطنية التي تحصن صاحبها من الوقوع في مثل هذه الخيانات»، مشددًا على أن «صاحب العقيدة الصحيحة أبدًا لا يبيع وطنه ولا أهله»، على حد قوله.

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