لحظة تفجير محطة كهرباء أسدود، وسقوط صاروخ إيراني بالقرب من مستوطن يصيبه بالرعب (فيديو)

تفجير محطة كهرباء أسدود، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، يكشف سقوط صاروخ بالقرب من أحد المستوطنين في أسدود، جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة، دون إطلاق صفارات إنذار أو اعتراض من صواريخ القبة الحديدية، الأمر الذي أدى لفزع المستوطنين.

إيران أطلقت ستة صواريخ على أسدود

وأكد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن إيران أطلقت ستة صواريخ بشكل منفرد وعلى دفعات، سقطت خمسة منها على مناطق في تل أبيب، ومنها أسدود، وأدت لانقطاع الكهرباء عنها، دون أي اعتراض، واصفين ذلك بـ "فشل فادح لمنظومة الدفاع الإسرائيلية".

انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في جنوب فلسطين المحتلة نتيجة قصف محطة إسدود للكهرباء.



أطلقت إيران ستة صواريخ بشكل منفرد وعلى دفعات، تم تأكيد سقوط خمسة منها دون أي اعتراض، في فشل فادح لمنظومة الدفاع الإسرائيلية pic.twitter.com/9pJN0l0JN0 — Tamer | تامر (@tamerqdh) June 23, 2025

وذكر مراسل "القناة 12" العبرية أنه حدث أطول سلسلة من صفارات الإنذار حتى الآن، 35 دقيقة من صفارات الإنذار تُسمع في مختلف أنحاء فلسطين المحتلة، وتجاوز عدد الرشقات الصاروخية الإيرانية خمس صواريخ، وشوهدت الصواريخ الإيرانية في مناطق متعددة، من أقصى الشمال حتى غلاف غزة.

انقطاع الكهرباء عن أسدود

وأعلنت شركة الكهرباء بـ الاحتلال الإسرائيلي عن اضطرابات في تزويد الكهرباء بعد سقوط صاروخ قرب منشأة تابعة لها جنوبي إسرائيل، وامتدت انقطاعات في إمدادات التيار إلى عدة مناطق في المنطقة.

مراسل القناة 12: أطول سلسلة من صفارات الإنذار حتى الآن: 35 دقيقة من صفارات الإنذار تُسمع في مختلف أنحاء فلسطين المحتلة.



عدد الرشقات تجاوز الخمس حتى هذه اللحظة



مشاهد من مناطق متعددة لسقوط الصواريخ الإيرانية، من أقصى الشمال حتى غلاف غزة. pic.twitter.com/Nyf5bVRv7o — Tamer | تامر (@tamerqdh) June 23, 2025

وأشارت إلى أن تلك الاضطرابات ناتجة عن الأضرار التي لحقت بالقرب من منشأة البنية التحتية الاستراتيجية لشركة الكهرباء الإسرائيلية في جنوب الاحتلال، بعد سقوط صاروخ إيراني في مدينة أسدود الإسرائيلية، بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

تفجير محطة كهرباء أسدود، فيتو

كما أبلغ المستوطنون عن أعطال ومشاكل في التنبيهات في تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، ونصحت الجبهة الداخلية للاحتلال المستوطنين بالبقاء في المناطق المحمية خشية الصواريخ الإيرانية.

دمار هائل في محطة الكهرباء بمدينة أسدود

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى حدوث دمار هائل في محطة الكهرباء بمدينة أسدود، بعد إصابتها بصاروخ إيراني، حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن رصد صواريخ، تم إطلاقها من إيران تجاه إسرائيل، ودعا المستوطنين إلى دخول الملاجئ والبقاء فيها حتى إشعار آخر.

محطة الكهرباء بمدينة أسدود انتهت بفعل الصواريخ الإيرانية.



اسرائيل تحت العقاب الإيراني pic.twitter.com/ygU4nXlDCl — منير الخطير (@farag_nassar_) June 23, 2025

ورصد إعلام عبري إطلاق 9 صواريخ على وسط وجنوب إسرائيل والقدس، بينما ذكرت يسرائيل هيوم أن هناك قصف متواصل من إيران وتوقعات بمزيد من الإنذارات في الجنوب.

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