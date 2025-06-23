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خارج الحدود

اندلاع حرائق جراء اعتراض صواريخ في تل أبيب

اندلاع حرائق جراء
اندلاع حرائق جراء اعتراض صواريخ في تل أبيب

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بوقوع إصابة مباشرة في شركة الكهرباء في جنوب إسرائيل واندلاع حرائق في مناطق مفتوحة نتيجة سقوط شظايا ناجمة عن عمليات اعتراض الصواريخ.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت برصد إطلاق 9 صواريخ إيرانية على وسط وجنوب إسرائيل والقدس.

بينما قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إن صفارات الإنذار دوت في مناطق واسعة في الجولان.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، بسماع دوي انفجارات في سماء تل أبيب والقدس.

دوي انفجارات في سماء تل أبيب 

جاء ذلك تزامنا مع إعلان الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة وسط إسرائيل وعسقلان والقدس.

وأعلن جيش الاحتلال أن إيران تواصل هجماتها الصاروخية على إسرائيل.

وأضاف أنه تم نشر الأنظمة الدفاعية مرة أخرى "لاعتراض التهديد".

ودوت صفارات الإنذار مرة أخرى في عدة مناطق في إسرائيل، وتم توجيه السكان في البداية للبحث عن مأوى والبقاء فيه حتى إشعار آخر.

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إسرائيل الجبهة الداخلية الإسرائيلية القناة 12 الاسرائيلية إيران تل أبيب والقدس تل أبيب

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