الإثنين 23 يونيو 2025
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خارج الحدود

انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل بإسرائيل جراء الهجوم الإيراني

الهجوم الإيراني على
الهجوم الإيراني على إسرائيل

قال وزير الطاقة الإسرائيلي، إن الكهرباء انقطعت عن 8 آلاف منزل في أسدود بعد القصف الصاروخي الإيراني.

انقطاع الكهرباء عن ألاف المنازل في إسرائيل 

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بوقوع إصابة مباشرة في شركة الكهرباء في جنوب إسرائيل واندلاع حرائق في مناطق مفتوحة نتيجة سقوط شظايا ناجمة عن عمليات اعتراض الصواريخ.

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إعلام عبري: التقديرات تشير إلى إطلاق 15 صاروخا من إيران على إسرائيل

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت برصد إطلاق 9 صواريخ إيرانية على وسط وجنوب إسرائيل والقدس.

بينما قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إن صفارات الإنذار دوت في مناطق واسعة في الجولان.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، بسماع دوي انفجارات في سماء تل أبيب والقدس.

دوي انفجارات في سماء تل أبيب 

جاء ذلك تزامنا مع إعلان الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة وسط إسرائيل وعسقلان والقدس.

وأعلن جيش الاحتلال أن إيران تواصل هجماتها الصاروخية على إسرائيل.

وأضاف أنه تم نشر الأنظمة الدفاعية مرة أخرى "لاعتراض التهديد".

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إسرائيل أسدود تل أبيب

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