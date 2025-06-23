الإثنين 23 يونيو 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل

صاروخ، فيتو
صاروخ، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أراضي إسرائيل قبل قليل، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع تعمل حاليا على اعتراض التهديد.

 

وأضاف جيش الاحتلال: "عند تلقي الإنذار، يطلب من الجمهور التوجه فورا إلى الملاجئ المحمية والبقاء فيها حتى إشعار آخر. مغادرة الملاجئ مسموح بها فقط بعد توجيهات صريحة من الجهات المختصة. يرجى الاستمرار في اتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

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إيران جيش الإحتلال الإسرائيلي

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