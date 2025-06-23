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خارج الحدود

جيش الاحتلال يزعم: أسقطنا صواريخ إيرانية في الهجوم الأخير

الهجوم الإيراني على
الهجوم الإيراني على إسرائيل

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه اليوم الإثنين: "نعمق ضرباتنا لطهران مع التركيز على مقرات الحرس الثوري”.

الهجوم الإسرائيلي على إيران 

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه اليوم قائلا: “أسقطنا صواريخ إيرانية، الصواريخ الإيرانية اليوم لم تؤد لأي إصابات وهاجمنا قاعدة رعد 5 وسط إيران وقاذفتي صواريخ”.

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وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي:"نواصل استهداف منصات إطلاق الصواريخ، ومسيراتنا تحلق فوقها في إيران".

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الإثنين، بوقوع قصف إسرائيلي استهدف بوابة سجن إيفين شمال غربي طهران.

كما أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الاحتلال قصف مداخل سجن إيفين الذي يحتجز فيه معارضو النظام الإيراني.

ومن جانبها أعلنت وكالة مهر عن هجوم إسرائيلي يستهدف جامعة شهيد بهشتي في طهران.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية باستهداف مبنى تابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني في هجوم إسرائيلي على طهران.

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إيران الحرس الثوري جيش الاحتلال

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