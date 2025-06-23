تحرير 13 محضرا ضد مخابز مخالفة بالشرقية

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

حملة تموينية تفتيشية

وقالت الدكتورة اسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية انه وتنفيذًا لتكليفات محافظ الشرقية، شنت مديرية تموين الشرقية حملة تفتيشية برئاسة المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية وبرفقته الأستاذ هاني محمود جاد الله رئيس الرقابة التموينية للمرور علي المخابز للتاكد من وزن رغيف الخبز

المطابقة للمواصفات

وجاء ذلك للوقوف على مدي جودته ومطابقته للمواصفات ونظافة المكان والمعدات المستخدمة في صناعة وانتاج رغيف خبز جيد للمواطنين وذلك بمدينة الزقازيق، حيث تم المرور علي مخابز بمنطقة القومية ومنشية السادات والكونت شديد والاشارة والصيادين وتم تحرر ١٣محضر اثبات حالة ضد أصحاب المخابز المخالفين.

المهندس احمد القواشتى

كما، قامت الادارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة المهندس احمد القواشتي بشن حملة بدائرة مركز منشاة ابوعمر واسفرت الحملة عن ضبط (٥) طن ملح بدون فواتير وتم تحرير محضر رقم (٢٠٢٧)جنح منشأه ابو عمر.

الادارة العامة للتجارة الداخلية

كما شنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية حملة بدائرة مركز ابو حماد واسفرت عن المحضر رقم (١٠٨٨٢) جنح ابو حماد ضد صاحب مصنع ملابس وتم ضبط (٢٠) توب قماش جينز بدون اي فواتير داله علي مصدره.

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