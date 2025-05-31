السبت 31 مايو 2025
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تموين الشرقية: ارتفاع الكميات الموردة من القمح إلى 584 ألف طن

تموين الشرقية ارتفاع
تموين الشرقية ارتفاع الكميات الموردة من القمح للتخزين

 أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية انتظام عملية توريد محصول القمح، حيث أن ما تم توريده خلال 24 ساعة للمواقع التخزينية بلغ ١٣٠٤أطنان و٦٩٩كيلو، ليصل  إجمالي ما تم توريده حتى الآن ٥٨٤٠٣٨ طنا و١٢٠كيلو جرام قمح.

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أهمية المتابعة اليومية 

 وأوضح المحافظ أهمية إجراء متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد لتحقيق المُستهدف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

 

تقسيم الأراضى المنزرعة بالأقماح 

ومن جانبه أشار  المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة إلى أن الحقول الإرشادية المنزرعة بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنوعت ما بين أراضي قديمة ( حقول فردية ) 56 حقلا وأراضي جديدة (حقول فردية) 7 حقول بمساحة واحد فدان وحقول إرشادية بالمزارع السمكية ( 15 حوض سمكى بمساحة 410 أفدنة) وأراضي ملحية (حقول فردية) 8 حقول.

 

المهندس عبدالكريم عوض الله 

 بينما أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين  والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، ضرورة توفير أدوات التخزين وشروط ومواصفات الشون التي تستخدم في استلام وتخزين الأقمـاح أن تحتوي على عروق خشبية (طبالي) وأن تكون خالية من أي محاصيل زراعية أخرى وتحتوي على ميزان بسكول بسعة لا تقل عن حمولة  سيارة نقل (ونش أو جرار ) أو (٢) ميزان طبلية أو  وجود ميزان بسكول معتمد بالقرب من الشونة ملحق بها آلة طباعة لعمل نسخة (برنت) بالوزن مع توافر وسائل الحماية الأولية لمكافحة الحرائق.ومكتب إداري داخل سور الموقع.

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية انتظام عملية توريد القمح محافظة الشرقية المواقع التخزينية القيادة السياسية وكيل وزارة الزراعة وكيل وزارة التموين

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