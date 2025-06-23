أدانت روسيا في بيان لـ الكرملين، اليوم الإثنين، الضربات الأمريكية على إيران، قائلة "ندين التصعيد في الشرق الأوسط بعد الضربات الأمريكية ونعرب عن أسفنا العميق”.

روسيا تدين الضربات الأمريكية على إيران

وأضاف الكرملين في بيانه: ما حدث للمنشآت النووية في إيران بعد الضربات الأمريكية لم يكشف عنه بعد وهذه مسألة تدعو للقلق.

وتابع: عدد الأطراف المشاركة في الصراع بين إيران وإسرائيل يتزايد، والأمر متروك للشعب الإيراني لتحديد مصير قيادته وليس لدولة أخرى.

واستطرد: دونالد ترامب لم يبلغ فلاديمير بوتين بنيته ضرب إيران.

وكانت وزارة الخارجية الروسية، قالت قبل وقت سابق: إن موسكو تدين بشدة الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: إن القرار غير المسؤول بتعريض أراضي دولة ذات سيادة لضربات صاروخية وقصف بالقنابل ينتهك بشكل صارخ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأضافت وزارة الخارجية الروسية: "من المثير للقلق بشكل خاص أن هذه الضربات نفذتها دولة عضو دائم في مجلس الأمن الدولي".

ورغم أن روسيا قد صاغت انتقاداتها للضربات الأمريكية على إيران بلغة القانون الدولي، إلا أن موسكو نفسها انتهكت القانون الدولي مرارا وتكرارا في حربها المستمرة وغير المبررة في أوكرانيا.

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