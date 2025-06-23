الكرملين: ترامب لم يبلغ بوتين بنيته ضرب إيران

أعلن الكرملين، اليوم الإثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنيته ضرب إيران.

وكانت وزارة الخارجية الروسية، قالت قبل وقت سابق: إن موسكو تدين بشدة الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: إن القرار غير المسؤول بتعريض أراضي دولة ذات سيادة لضربات صاروخية وقصف بالقنابل ينتهك بشكل صارخ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأضافت وزارة الخارجية الروسية: "من المثير للقلق بشكل خاص أن هذه الضربات نفذتها دولة عضو دائم في مجلس الأمن الدولي".

ورغم أن روسيا قد صاغت انتقاداتها للضربات الأمريكية على إيران بلغة القانون الدولي، إلا أن موسكو نفسها انتهكت القانون الدولي مرارا وتكرارا في حربها المستمرة وغير المبررة في أوكرانيا.

وقالت الوزارة: إن الضربات الأمريكية التي وقعت ليلا تعني أن "جولة خطيرة من التصعيد قد بدأت"، مما قد يفاقم "تقويض" الأمن في المنطقة.

ورغم توقيع روسيا وإيران "اتفاقية شراكة شاملة" في يناير الماضي، إلا أن هذه الاتفاقية لم تصل إلى حد إلزام الدولتين بالدفاع عن بعضهما البعض في حال تعرض إحداهما لهجوم. وحتى الآن، اكتفت روسيا بالوقوف مكتوفة الأيدي بينما تتعرض إيران، حليفتها الرئيسية في الشرق الأوسط، لقصف شرس تشنه إسرائيل، والآن من الولايات المتحدة.

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