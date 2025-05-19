تموين الشرقية: توريد 53442 طن قمح للمواقع التخزينية حتى الآن

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية محصول القمح بمحافظة الشرقية والذي يعتبر من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد إقتصادى حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية.

وقالت الدكتورة اسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية أن المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين أوضح ان ما تم توريده بالأمس من الأقماح بلغ ١٠٢٨٣ طن و٥١٧ كيلو ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن ٥٣٤٤٣١ طن و٩٢٥ كيلو جرام إلي مواقع التخزين بنطاق المحافظة.

واشار الى إنه يتم تحرير محضر تسليم القمح موضحا به (اسم السائق - رقم السيارة - الوزن - درجة النظافة ) ويتم التوقيع عليه من ( أمين شونة مركز التجميع) والمستلم ( مندوب الموقع التخزيني) المنقول إليه القمح والسائق المفوض من الجهة التي يتم النقل والتخزين بها واللجنة المشكلة وكذلك إذن صرف بالكميات المنصرفة ودرجه النظافة.

بينما أضاف المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ ٣٦٢٩٥٤ فدان حتي الآن لافتًا أن الحقول الإرشادية التابعة لمشروع ترشيد استخدام المياة فى الأنشطة الزراعية تبلغ 429 فدان فى 47 تجميعة بمراكز ( الزقازيق، القنايات، ههيا، الابراهيمية، ابو حماد، ديرب نجم، الحسينية، كفر صقر )

واوضح الأصناف الموصى بزراعتها فى الوجه البحرى تبعًا للسياسة الصنفية لمحصول القمح من قسم بحوث القمح ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية هى ( مصر 3، مصر 4، سخا 95، جيزة 171، سدس 14، سدس15، سخا 96) حيث تعتبر تلك الأصناف ذات انتاجية عالية ومقاومة للأمراض والآفات وخاصة الأصداء.

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