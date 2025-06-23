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خارج الحدود

هجوم إسرائيلي يستهدف مبنى لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني

الهجوم الإسرائيلي
الهجوم الإسرائيلي على إيران، فيتو

أفادت وسائل إعلام إيرانية باستهداف مبنى تابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني في هجوم إسرائيلي على طهران.

أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم الإثنين، بسماع دوي انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران.

الهجوم الإسرائيلي على إيران 

ويأتي ذلك وسط تصعيد إسرائيل هجماتها على إيران منذ صباح اليوم، حيث أعلن جيش الاحتلال  الإسرائيلي ضرب 6 مطارات بمناطق متفرقة بالبلاد وتدمير 15 طائرة ومسيرة إيرانية.

وجاء ذلك بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أراضي إسرائيل قبل قليل.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن أنظمة الدفاع تعمل حاليا على اعتراض التهديد.

وأضاف جيش الاحتلال: “عند تلقي الإنذار، يطلب من الجمهور التوجه فورا إلى الملاجئ المحمية والبقاء فيها حتى إشعار آخر”.

كما أوضح أن مغادرة الملاجئ مسموح بها فقط بعد توجيهات صريحة من الجهات المختصة، لذا يجب الاستمرار في اتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية.

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طهران إيران الهجوم الإسرائيلي على إيران

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