فى ذكرى ميلاده الـ 85، أمل دنقل رائد شعر الرفض وهذه أبرز قصائده عن فلسطين

أمل دنقل، الشاعر الجنوبى المشاغب، عاش ثائرا متمردا، عشق الثوار فى كل مكان أشعاره ورددوها وقت الأزمات، وأصبحت قصائده سلاح الوطنيين، يساري وثوري وقومي فقد جمعهم على حبه الانحياز الصريح للفقراء والمهمشين، كما أنه حمل الهم القومي الذي كان عامّا وقتها، حيث تكافح الشعوب العربية لنيل استقلالها التام ومواجهة الاستعمار والاحتلال الإسرائيلي في نفس الوقت، ورحل في عام 1983.

أيد أمل دنقل ثورة يوليو وأحب عبد الناصر وتأثر به، ومثله مثل بقية المصريين والعرب شعر بانكسار شديد بهزيمة مصر فى يونيو 1967، وضياع الأرض العربية وفلسطين وعبر عن ذلك في قصيدتيه "البكاء بين يدي زرقاء اليمامة" ومجموعته "تعليق على ما حدث "تنبأ فيهما بالهزيمة وجسد فيها مستوى عاليا من النضج الفنى والشعور العربى المحتقن والمحبط جراء تلك الهزيمة وتلك النكسة التى ألمت بالعرب جميعا.

البكاء بين يدي زرقاء اليمامة

وقال فى قصيدته الأولى البكاء بين يدى زرقاء اليمامة: أيتها العرافة المقدسة.. جئت إليك.. مثخنا بالطعنات والدماء / أزحف فى معاطف القتلى.. منكسر السيف مغبر الجبين والأعضاء / أسأل يا زرقاء..عن فمك الياقوت، عن نبوءة العذراء / عن ساعدي المقطوع.. وهو ما يزال ممسكًا بالراية المنكَّسة / عن صور الأطفال في الخوذات.. ملقاةً على الصحراء

عن جاريَ الذي يَهُمُّ بارتشاف الماء.. فيثقب الرصاصُ رأسَه.. في لحظة الملامسة! / عن الفم المحشوِّ بالرمال والدماء.

الشاعر أمل دنقل



فى عام 1972 ومع رحيل عبد الناصر واستمرار إطلاق الوعود بقرب الحرب ونيل النصر كتب أمل دنقل قصيدته "أغنية الكعكة الحجرية " التى يقول فيها: أيها الواقِفونَ على حافةِ المذبحةْ.. أَشهِروا الأَسلِحةً/ سَقطَ الموتُ، وانفرطَ القلبُ كالمسبحَةْ.. والدمُ انسابَ فوقَ الوِشاحْ / المنَازلُ أضرحَة، والزنازن أضرحَةٌ، والمدَى.. أضرِحةْ.. فارفَعوا الأسلِحةْ

واتبَعوني / أنا نَدَم الغَد والبارحة/ رايتي: عظمتان.. وجمجمة.. وشعاري: الصباح.

قصيدة لا تصالح لرفض التطبيع

وعندما أعلن الرئيس السادات زيارته إلى اسرائيل وإلقاء خطاب فى القدس كتب أمل دنقل قصيدته "لا تصالح" التى وصفت بأنها أشهر منشور شعرى سياسى تداوله الرافضون للتطبيع مع إسرائيل كما أنها صرخة أطلقها الشاعر الجنوبى رافضا توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل والتطبيع حتى لقب بأمير شعراء الرفض، وأصبحت تتردد في المظاهرات المناهضة للتطبيع، وأصبحت بعد ذلك شعارات تتردد على ألسنة الثوار والمتظاهرين.

الشاعر أمل دنقل



يقول فى قصيدته: لا تُصالِح.. ولو منحوك الذهب / أترى حين أفقأ عينيك.. ثم أثبت جوهرتين مكانهما / هل ترى..؟

هي أشياء لا تُشترى.. هل يصير دمي - بين عينيك- ماءً؟ / أتنسى ردائي الملطخَ بالدماء.. تلبس - فوق دمائي- ثيابًا مطرزة بالقصب؟ / إنها الحرب قد تثقل القلبَ.. لكن خلفك عار العرب / لا تصالح.. ولا تتوخ الهرب.. لا تصالح على الدم.. حتى بدم / لا تصالح ولو قيل رأس برأس.. أكل الرؤوس سواء؟ / أقلب الغريب كقلب أخيك؟.. أعيناه عينا أخيك؟ / تتساوى يد سيفها كان لك.. بيدٍ سيفها أثكلك؟



كثيرون من الثوار العرب رددوا شعر أمل في مظاهراتهم وعلى حوائط بيوتهم، وكثير من الفلسطينيين الأحرار حفظوه، لكن ربما لم يخطر ببال أحد أن فلسطين سارت مع أمل، ومضت بتجربته.

البداية مع كلمات سبارتكوس

ولد الشاعر أمل دنقل بقرية القلعة مركز قفط بمحافظة قنا أقصى جنوب الصعيد عام 1940 فنشأ على طباع الصعيد حتى أن رفاقه أطلقوا عليه وصف "الجنوبى " لاحتفاظه بأصالة الجنوب بداخله وسماه والده أمل بسبب حصول والده على العالمية فى الأزهر، درس بكلية الآداب جامعة القاهرة، وعمل موظفا فى البداية بجمرك الإسكندرية، وفى عام 1962 بدأ كتابة الشعر وتفرغ له فكتب أول قصائده "كلمات سبارتكوس الأخيرة" و"رسالة من الشمال"، تعرّف على الشاعر عبد المعطي حجازي وكان أقرب الأصدقاء إلى قلبه، والكاتب أحمد بهجت الذي نشر له بعض قصائده في صحيفة الأهرام.

وفى عام 1965 انتقل "أمل" إلى القاهرة، وتوطّدت علاقته بالشاعر عبد المعطي حجازي الذي كان أقرب الشعراء إلى قلبه ونال جائزة المجلس الأعلى للآداب وللفنون للشعراء الشبّان تحت عُمر الثلاثين.

رحيل أهم الشعراء المطاردين

في عام 1983 رحل الشاعر الجنوبى المتمرد أمل دنقل الذي ملأ خلال فترة وجوده بالقاهرة مقاهي وسط المدينة شعرا واشتباكات ومسودات قصائد وكان على رأس قائمة أهم الشعراء والمطاردين.

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