بعد ضرب 3 منشآت نووية في إيران.. خبراء القانون الدولي: العدوان يمثل خرقا صارخا لميثاق الأمم المتحدة، ويهدد بكارثة بيئية وإنسانية غير مسبوقة.. ويؤدي لتقويض معاهدة حظر الانتشار النووي

كشفت الضربات الأمريكية لثلاثة مواقع نووية إيرانية أبعاد المخطط الاسرائيلى الأمريكي فى المنطقة، خاصة أن هذه الضربات تخالف القانون الدولي، وتعد خرقا لميثاق الأمم المتحدة فى المادة الثانية.

خبراء القانون الدولى حذروا من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقود المنطقة للاشتعال من أجل خدمة المخطط الاسرائيلى.



د. أيمن سلامة، فيتو

انتهاك متعدد الأوجه لمبادئ القانون الدولي

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى: إن أي ضربة عسكرية أمريكية تستهدف المنشآت النووية الإيرانية السلمية تمثل انتهاكًا صارخًا ومتعدد الأوجه لمبادئ أساسية في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة حظر الانتشار النووي، ولا يمكن تبرير هذا العمل العدائي تحت أي ذريعة، وهو يقوض بشكل خطير السلم والأمن الدوليين.



وأكد أن هذا الهجوم يعتبر خرقًا مباشرًا للمادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر على الدول الأعضاء استعمال القوة أو التهديد بها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة، موضحا أن مهاجمة منشآت سيادية، حتى وإن كانت محل خلاف، يشكل عدوانًا صريحًا يتجاوز الاستثناءات المحدودة التي يسمح بها الميثاق، مثل الدفاع الشرعي عن النفس ضد هجوم مسلح وشيك ومباشر، وهو شرط لا ينطبق في هذه الحالة.

وواصل د. أيمن سلامة حديثه، قائلا: ثانيًا: ينتهك هذا الفعل القانون الدولي الإنساني، وتحديدًا البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، الذي يحظر الهجمات على "المنشآت والأشغال التي تحتوي على قوى خطرة"، كالسدود والمنشآت النووية، إذا كان من شأن هذا الهجوم أن يتسبب في انطلاق قوى خطرة وخسائر فادحة بين السكان المدنيين.. إن المخاطر البيئية والإنسانية المترتبة على استهداف منشأة نووية، حتى وإن كانت لأغراض سلمية، هائلة ولا يمكن احتواؤها.



تقويض معاهدة حظر الانتشار النووي

وتابع: كما يقوض الهجوم بشكل مباشر روح ونص معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، فبينما تهدف المعاهدة إلى منع انتشار الأسلحة النووية، فإنها تكفل في مادتها الرابعة "الحق غير القابل للتصرف" لجميع الدول الأطراف في تطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، مضيفا أن استهداف هذه البرامج السلمية بالقوة العسكرية يمثل عقابًا جماعيًا وعرقلةً لحق أصيل ومكفول، مما يفرغ المعاهدة من مضمونها ويشجع على سباق تسلح خارج أي إطار قانوني، مختتما: إن هذا التصعيد لا يهدد إيران وحدها، بل يضرب بمصداقية النظام القانوني الدولي عرض الحائط، فاتحًا الباب أمام فوضى قد تكون عواقبها وخيمة على العالم بأسره.



إيران، فيتو

جريمة حرب تستوجب المساءلة الدولية

فيما قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي: إن الضربات الأمريكية- الإسرائيلية التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان، تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وجريمة حرب تستوجب المساءلة الدولية، مشيرا إلى أن استهداف المنشآت النووية يمثل خرقًا واضحًا للمادة 56 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.

وأكد مهران، أن استهداف المنشآت النووية يمثل خرقًا واضحًا للمادة 56 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، والتي تحظر صراحة مهاجمة المنشآت التي تحتوي على قوى خطرة حتى إذا كانت أهدافًا عسكرية، نظرًا للأخطار الاستثنائية التي تنجم عن هذه الهجمات على السكان المدنيين والبيئة.

وأوضح أن العدوان يشكل أيضًا انتهاكًا العديد من الاتفاقيات الدولية أبرزها اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لعام 1980.

وأضاف د. مهران أن هذا العدوان يشكل أيضًا انتهاكًا للعديد من الاتفاقيات الدولية، أبرزها اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لعام 1980 وتعديلاتها، واتفاقية الأمان النووي لعام 1994، التي تلزم الدول باتخاذ التدابير المناسبة لحماية المنشآت النووية وضمان أمانها، وتحظر استهدافها تحت أي ظرف.



تخاذل الوكالة الدولية للطاقة الذرية

واستنكر مهران بشدة تخاذل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصمتها إزاء هذا الانتهاك الخطير، واصفًا ذلك بأنه تواطؤ مفضوح يتناقض مع مسؤوليات الوكالة في ضمان سلامة المنشآت النووية وحمايتها من أي اعتداء.

وتابع: صمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطرح تساؤلات جادة حول حياديتها واستقلاليتها، ويقوض مصداقيتها كهيئة دولية مسؤولة عن تنظيم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ويكشف عن ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا النووية العالمية.

استهداف المنشآت النووية قد يؤدي إلى كارثة بيئية وإنسانية غير مسبوقة

وحذر مهران من أن استهداف المنشآت النووية قد يؤدي إلى كارثة بيئية وإنسانية غير مسبوقة تتجاوز آثارها الحدود الإقليمية، خاصة في ظل المخاطر المحتملة للتسرب الإشعاعي والتلوث البيئي الذي قد ينجم عن مثل هذه الهجمات، قائلا: "لولا ستر الله لحدثت كارثة بيئية وإنسانية".

وشدد على أن هذا العدوان يندرج ضمن جرائم الحرب وفقًا للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مطالبًا بتحريك الإجراءات القانونية الدولية ضد المسؤولين عن تخطيط وتنفيذ هذه الهجمات.

ورحب الدكتور مهران بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، الذي أعرب عن قلق مصر البالغ إزاء التطورات الأخيرة في إيران، وأكد رفضها لأي انتهاك لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مشيدًا بموقف مصر المبدئي الداعي إلى ضرورة وقف التصعيد وضبط النفس وتغليب لغة الحوار.

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