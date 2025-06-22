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انفجار يهز كنيسة في وسط العاصمة السورية دمشق (فيديو)

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الأحد، بوقوع انفجار في كنيسة مار إلياس بمنطقة الدويلعة شرق العاصمة دمشق.

 

انفجار في كنيسة مار إلياس بمنطقة الدويلعة شرق العاصمة دمشق

وذكرت وسائل إعلام سورية، أن الانفجار الذي نفذه انتحاري يرتدي حزامًا ناسفًا أسفر عن مقتل مدني وإصابة آخرين كحصيلة أولية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر أمني، قوله إن ضحايا وقعوا جراء هجوم إرهابي استهدف كنيسة مار إلياس بمنطقة الدويلعة في دمشق.

 

هجوم إرهابي استهدف الكنيسة أثناء إقامة قداس

وأفاد شهود عيان لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، بأن هجومًا إرهابيًا استهدف الكنيسة أثناء إقامة قداس.

في السياق ذاته، ذكرت قناة "الإخبارية" السورية أن انتحاريًا فجر نفسه بحزام ناسف داخل الكنيسة، وقوى الأمن الداخلي السورية فرضت طوقًا أمنيًا في محيط المنطقة وسط أعمال فرق الإنقاذ لانتشال الضحايا.

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كنيسة مار إلياس العاصمة دمشق الدويلعة قوى الأمن الداخلي السورية سوريا

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