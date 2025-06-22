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خارج الحدود

التلجراف: القواعد البريطانية في الشرق الأوسط في حالة تأهب قصوى

بريطانيا، فيتو
بريطانيا، فيتو

أفادت صحيفة «التلجراف»، مساء اليوم الأحد، بأن القواعد البريطانية في الشرق الأوسط في حالة تأهب قصوى.

 

الهجوم الأمريكي على إيران

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شن ضربة على مواقع نووية إيرانية في خضم الصراع العسكري الإيراني الإسرائيلي المستمر والذي بدأته إسرائيل ضد إيران يوم 13 يونيو الجاري.

 

تدمير البرنامج النووي الإيراني

وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجيث: تمكنا من تدمير البرنامج النووي الإيراني، والضربات لم تستهدف القوات الإيرانية ولا الشعب الإيراني.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي: نفذنا الليلة الماضية ضربات محددة الأهداف على 3 منشآت نووية إيرانية، والعملية ضد إيران كانت جريئة ورائعة وتم القضاء على القدرات النووية الإيرانية.

وتابع: الضربات كانت ناجحة وبشكل مذهل وساحق، وترامب أكد باستمرار لأكثر من 10 سنوات أن إيران يجب ألا تحصل على سلاح نووي.

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القواعد البريطانية ترامب إيران البرنامج النووي الإيراني وزير الدفاع الأمريكي

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