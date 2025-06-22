الأحد 22 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

أخبار مصر اليوم، حملات رقابية مكثفة لضبط تداول المنتجات البترولية بالأسواق، كليات ومعاهد تقبل خريجي الثانوية الأزهرية، تسير 14 رحلة جوية لإعادة حجاج بيت الله الحرام غدا

فاكسيرا، فيتو
فاكسيرا، فيتو

 

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

 

اعتداء على حرمة الأنفس والأماكن، حكماء المسلمين يُدين تفجير كنيسة بسوريا

 

أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشدة التفجير الإرهابي الآثم الذي استهدف كنيسة في العاصمة السورية دمشق، وأسفر عن مقتل عدد من الضحايا الأبرياء وإصابة آخرين.

 

وزير السياحة: 33% نموا في عدد الرحلات والركاب خلال الربع الأول من 2025

 

ترأس، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

تنسيق الجامعات 2025، كليات ومعاهد تقبل خريجي الثانوية الأزهرية

 

تنسيق الجامعات 2025، ينتهي طلاب الثانوية الأزهرية من أداء امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية قريبا، ليبدأوا بعدها في التفكير في المستقبل الجامعي، والدراسة الجامعية، ويسعى كل منهم لاختيار التخصص المناسب لمهاراته.

 

الصحة: خطة لإنشاء فروع لـ فاكسيرا بمحافظات الصعيد

 

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ورئيس الجمعية العامة لشركة ڤاكسيرا، اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «ڤاكسيرا»، وذلك للتصديق على القوائم المالية الخاصة بميزانية الشركة، واستعراض الخطط الاستثمارية المستقبلية.

 

الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة ودرجات الحرارة المحسوسة غدا

 

أعلنت هيئة الارصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الاثنين، حيث يسود  طقس حار إلى شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي

 

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، حيث تم استعراض عددٍ من السيناريوهات والتوصيات والإجراءات المهمة التي من شأنها التحوط ضد مخاطر الظروف الجيوسياسية الإقليمية.

 

هيئة البترول: حملات رقابية مكثفة لضبط تداول المنتجات البترولية بالأسواق

 

في إطار التزام الهيئة المصرية العامة للبترول بتنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بمختلف محاورها، وفي مقدمتها تأمين المنتجات البترولية وضمان توافرها للمواطنين، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية لضمان إمداد السوق المحلي بالكفاءة المطلوبة

 

وزير العمل يُكافئ موظفا أعاد مبلغا ماليا قام بتحويله عن طريق الخطأ

 

قام وزير العمل محمد جبران،اليوم الأحد،باستقبال محمد الجندي باحث أول تدريب مهني، بالوزارة، لمكافأته على أمانته،وقيامه بإعادة  مبلغ تم إرساله إليه "فودافون كاش"، بطريق الخطأ من جانب أحد المواطنين الذي كان في أشد الحاجة إلى هذا المبلغ.

 

مصر للطيران تسير 14 رحلة جوية لإعادة حجاج بيت الله الحرام غدا

 

تسير شركة  مصرللطيران_الناقل الوطني المصري غدًا الاثنين 23 يونيو 2025 عدد 14 رحلة جوية بواقع:
6 رحلات جدة - القاهرة  
رحلة جدة - باماكو
رحلة جدة - برج العرب 
6 رحلات المدينة المنورة - القاهرة

 

الأزهر عن امتحان الصرف لطلاب الأدبي: الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط

 

أدى طلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الأحد، امتحان مادة الصرف للعام الدراسي 2024/2025، دون شكاوى من الأسئلة، وذلك تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الثانوية الأزهرية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العاصمة السورية دمشق تنسيق الجامعات 2025 هيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان شريف فتحي وزير السياحة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان وزير الصحة والسكان

مواد متعلقة

أخبار مصر: انطلاق امتحانات المواد الأساسية لطلبة الثانوية، أمريكا تدخل الحرب وتقصف إيران، التموين توضح حقيقة تحريك سعر الخبز، تسريب نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

أخبار مصر اليوم: الأرصاد تحذر من طقس الغد.. حقيقة إعلانات وظائف العمل من المنزل مقابل 1500 جنيه بالساعة.. وشيخ الأزهر يُدين العدوان الإسرائيلي على إيران

أخبار مصر اليوم، منحة مجانية من مدارس 30 يونيو للمتفوقين بالإعدادية، قطع المياه لمدة 6 ساعات عن عدة مناطق بالجيزة، قواعد تحويلات تقليل الاغتراب بالجامعات

الأكثر قراءة

خروج زوجة حسام حسن من قسم العامرية بعد قرار إخلاء سبيلها بقضية ضرب زوجها

ريال مدريد بـ 10 لاعبين يتقدم على باتشوكا 2-0 في الشوط الأول (فيديو)

قتلهم أثناء الصلاة، إرهابي يطلق الرصاص على المصلين ويفجر نفسه داخل كنيسة مار إلياس بسوريا

بعد تفجير كنيسة "مار إلياس" في سوريا، الأزهر يطالب الجميع بالتصدي للإرهاب الأسود

نيويورك تايمز: إيران نقلت مواد نووية من منشأة فوردو قبل الضربة الأمريكية

سعر الأرز في السوق اليوم الأحد 22-6-2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

هل نقلت إيران موادها النووية قبل ضربات واشنطن؟ وزير الخارجية الأمريكي يرد

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم بالسوق المحلي

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

سعر الأرز في السوق اليوم الأحد 22-6-2025

سعر السكر الأحد 22-6-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعد طالب الثانوية العامة في اختيار الكلية المناسبة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخبز الناشف في المنام وعلاقته بأزمات مادية وديون

تفسير رؤية الهروب من الأسد فى المنام وعلاقتها بالتغلب على الأعداء

هل يجوز لحماتي أن يكون معها مفتاح البيت وتدخل علينا دون استئذان؟،عضو بالأزهر تجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية