أخبار مصر اليوم، حملات رقابية مكثفة لضبط تداول المنتجات البترولية بالأسواق، كليات ومعاهد تقبل خريجي الثانوية الأزهرية، تسير 14 رحلة جوية لإعادة حجاج بيت الله الحرام غدا

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

اعتداء على حرمة الأنفس والأماكن، حكماء المسلمين يُدين تفجير كنيسة بسوريا

أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشدة التفجير الإرهابي الآثم الذي استهدف كنيسة في العاصمة السورية دمشق، وأسفر عن مقتل عدد من الضحايا الأبرياء وإصابة آخرين.

وزير السياحة: 33% نموا في عدد الرحلات والركاب خلال الربع الأول من 2025

ترأس، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تنسيق الجامعات 2025، كليات ومعاهد تقبل خريجي الثانوية الأزهرية

تنسيق الجامعات 2025، ينتهي طلاب الثانوية الأزهرية من أداء امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية قريبا، ليبدأوا بعدها في التفكير في المستقبل الجامعي، والدراسة الجامعية، ويسعى كل منهم لاختيار التخصص المناسب لمهاراته.

الصحة: خطة لإنشاء فروع لـ فاكسيرا بمحافظات الصعيد

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ورئيس الجمعية العامة لشركة ڤاكسيرا، اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «ڤاكسيرا»، وذلك للتصديق على القوائم المالية الخاصة بميزانية الشركة، واستعراض الخطط الاستثمارية المستقبلية.

الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة ودرجات الحرارة المحسوسة غدا

أعلنت هيئة الارصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس حار إلى شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، حيث تم استعراض عددٍ من السيناريوهات والتوصيات والإجراءات المهمة التي من شأنها التحوط ضد مخاطر الظروف الجيوسياسية الإقليمية.

هيئة البترول: حملات رقابية مكثفة لضبط تداول المنتجات البترولية بالأسواق

في إطار التزام الهيئة المصرية العامة للبترول بتنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بمختلف محاورها، وفي مقدمتها تأمين المنتجات البترولية وضمان توافرها للمواطنين، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية لضمان إمداد السوق المحلي بالكفاءة المطلوبة

وزير العمل يُكافئ موظفا أعاد مبلغا ماليا قام بتحويله عن طريق الخطأ

قام وزير العمل محمد جبران،اليوم الأحد،باستقبال محمد الجندي باحث أول تدريب مهني، بالوزارة، لمكافأته على أمانته،وقيامه بإعادة مبلغ تم إرساله إليه "فودافون كاش"، بطريق الخطأ من جانب أحد المواطنين الذي كان في أشد الحاجة إلى هذا المبلغ.

مصر للطيران تسير 14 رحلة جوية لإعادة حجاج بيت الله الحرام غدا

تسير شركة مصرللطيران_الناقل الوطني المصري غدًا الاثنين 23 يونيو 2025 عدد 14 رحلة جوية بواقع:

6 رحلات جدة - القاهرة

رحلة جدة - باماكو

رحلة جدة - برج العرب

6 رحلات المدينة المنورة - القاهرة

الأزهر عن امتحان الصرف لطلاب الأدبي: الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط

أدى طلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الأحد، امتحان مادة الصرف للعام الدراسي 2024/2025، دون شكاوى من الأسئلة، وذلك تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

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