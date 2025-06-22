طلاب الثانوية الأزهرية عن امتحان الصرف: "شامل المنهج كله ومحتاج تركيز" (فيديو)

أبدى عدد من طلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية، آرائهم عقب أدائهم امتحان مادة الصرف صباح اليوم الأحد، مؤكدين أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، لكنه تطلّب تركيزًا كبيرًا، نظرًا لتنوع الأسئلة وشمولها لأجزاء المنهج كافة.

طلاب القسم الأدبي بالأزهر: امتحان الصرف جاء شاملًا ويحتاج لتركيز

وقال أحد الطلاب من امام لجنة معهد حلمية الزيتون بالقاهرة: "الامتحان كان صعب شوية، وكان فيه أفكار محتاجة تركيز، وكان شامل المنهج كله"، مشيرًا إلى أن بعض الأسئلة احتاجت إلى قدر من الفهم والدقة في التعامل معها.

وأضاف طالب آخر لـ “فيتو”: "الحمد لله الامتحان كان كويس، وكان فيه كام نقطة محتاجين تركيز شوية، لكن الوقت المخصص كان كافي والإجابة خلصناها على راحتنا".

وفي السياق نفسه، أكد طالب ثالث أن امتحان هذا العام جاء أفضل من امتحانات الأعوام الماضية، قائلًا: "الامتحان بتاع النهاردة كان كويس مقارنة مع امتحانات الأعوام السابقة، والأسئلة كلها كانت من المنهج ومفيش حاجة من بره".

وتستمر امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية خلال الأيام المقبلة، وسط متابعة من قطاع المعاهد الأزهرية لضمان سير الامتحانات في أجواء هادئة ومنضبطة.

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