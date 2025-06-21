الأحد 22 يونيو 2025
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أخبار مصر

الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا وتحذر من نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة غدا على جنوب البلاد وجنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس حار إلى شديد الحرارة نهارا على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

الأرصاد تحذر المواطنين من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

حار إلى شديد الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأحد

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار إلى  شديد الحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى:  23

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 22

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة الصغرى: 27

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة الصغرى: 24

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة الصغرى: 26

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمى والذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة  مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس،كما  يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبي في درجات الحرارة.
 

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