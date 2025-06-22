تفاصيل اختبارات القدرات في كلية الفنون الجميلة ضمن تنسيق الجامعات 2025.. يستهدف قياس مدى استعداد الطالب للدراسة.. وننشر أبرز مكونات الاختبار وتوزيع الدرجات وقائمة بالأدوات المطلوبة

تنسيق الجامعات 2025.. أيام قليلة وتنتهي امتحانات الثانوية العامة، ويبدأ الإعلان عن التسجيل لأداء اختبارات القدرات، أول خطوة في طريق تنسيق القبول للجامعات، حيث من المفترض أن تجرى اختبارات القدرات عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وقبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025.

وتعلن وزارة التعليم العالي سنويا، عن مواعيد وأماكن أداء اختبارات القدرات، والكليات التي تشترط إجرائها للالتحاق بها، علما بأن النجاح في اختبارات القدرات لا يعتبر بمثابة قبول الطالب بالكلية، وإنما يجب أن يحصل الطالب على ترشيح مكتب التنسيق للكلية لكي يعتبر مقبولا بها.

ومن بين الكليات التي تشترط أداء اختبارات القدرات، كلية الفنون الجميلة بقسميها الفنون والعمارة، وتستعرض بوابة فيتو كل ما يخص اختبارات قدرات كلية الفنون، وضوابط ومواصفات الاختبار.

أولا: كلية الفنون الجميلة (تخصص فنون)

يعتبر اجتياز اختبار القدرات كلية الفنون الجميلة تخصص فنون شرطًا أساسيًا للقبول بها، ويهدف هذا الاختبار لقياس مدى استعداد الطالب الفكري والمهاري لدراسة الفنون، ويعمل على تنمية قدراته على التخيل والإبداع والتعبير الفني والتكوين الجمالي والتوازن اللوني والابتكار.

مكونات اختبار القدرات لكلية الفنون الجميلة (فنون)

أولًا: الاختبار المهاري

مدة الاختبار 150 دقيقة.

لا يُسمح بدخول أي طالب بعد بداية الامتحان، ولا يُعاد الامتحان تحت أي ظرف.

يتكوّن الامتحان من سؤالين رئيسيين وهما كالتالي:

سؤال الرسم (من 60 درجة):

ويتناول موضوعًا واحدًا يهدف إلى قياس مهارات الطالب في التعبير الفني عن البيئة المحيطة باستخدام أدوات الرسم المختلفة. يتم تقييم،التكوين العام،والنسب والتناسب، والتظليل، والقدرة على التعبير. سؤال التصميم الابتكاري (من 40 درجة):

يعتمد على ابتكار تصميم يعبر عن فكرة محددة باستخدام، الألوان الخشبية، وأقلام الفلومستر، وأدوات التظليل والتلوين، على ورقة بمقاس 15×20 سم، ويُقيَّم من خلال الفكرة الإبداعية، والتكوين البصري، والتناسق اللوني، ومهارة التقديم الفن.

الأدوات المطلوبة لاختبار قدرات الفنون الجميلة (فنون)

أقلام رصاص بدرجات مختلفة.

أقلام فلومستر.

ألوان خشب.

أدوات تظليل (مثل فرشاة أو قطعة قماش).

أدوات هندسية (مثل المسطرة والمثلث).

ورق رسم مقاس 25×35 سم (متاح باللجنة للاستخدام إن لزم).

شروط النجاح في اختبار القدرات فنون جميلة (فنون)

يجب على الطالب الحصول على نسبة لا تقل عن 60% من إجمالي درجات الرسم والتصميم الابتكاري ليُعد ناجحًا.

أهم الموضوعات التي يُنصح بالاطلاع عليها قبل أداء الامتحان

مهارات الرسم والتظليل.

نظرية الألوان وتنسيقها.

مبادئ التكوين الفني والتوازن البصري.

إنجازات الفنون التشكيلية المعاصرة.

أساسيات التصميم الابتكاري في الفنون الجميلة.

ثانيا: كلية الفنون الجميلة ( تخصص عمارة)

يهدف اختبار القدرات كلية الفنون الجميلة قسم العمارة، إلى قياس مدى استعداد الطالب لتخصص العمارة من حيث التفكير الإبداعي، الفهم المعماري، والقدرة على التشكيل المعماري وفق قواعد ومبادئ التصميم.

مكونات اختبار القدرات لكلية الفنون الجميلة (عمارة)

أولًا: الاختبار المهاري:

مدة الاختبار: 150 دقيقة.

يبدأ الاختبار 10 صباحًا، ولا يُسمح بالدخول بعد الموعد المحدد.

يتكوّن من سؤالين رئيسيين:

سؤال الرسم المعماري (60 درجة):

حيث يُطلب من الطالب رسم موضوع معماري من واقع الحياة اليومية، والهدف منه هو تقييم قدرة الطالب على التخيل والتعبير عن فكرة معمارية، من خلال استخدام، أقلام الرصاص بدرجاتها، والمهارات اليدوية لعرض الفكرة، وإظهار العناصر المعمارية من واجهات وفراغات ومنظور، واستخدام النسب والمقياس بشكل صحيح. سؤال التشكيل والابتكار (40 درجة):

يُقيِّم هذا الاختبار مدى قدرة الطالب على التفكير الإبداعي وتكوين أشكال هندسية مبتكرة باستخدام أدوات الرسم المختلفة، التظليل والخطوط والألوان المناسبة، التعبير عن الفكرة بشكل بصري واضح

الأدوات المطلوبة لاختبار قدرات الفنون الجميلة (عمارة)

أقلام رصاص بدرجات متنوعة.

أدوات تظليل (مثل فحم – سبونج – فرشاة).

أدوات هندسية (مسطرة – مثلث).

ورق رسم مقاس 25×35 سم (متاح في اللجنة عند الحاجة).

شروط النجاح في اختبار قدرات كلية الفنون الجميلة (عمارة)

يُشترط أن يحصل الطالب على 60% أو أكثر من المجموع الكلي لدرجتي (الرسم المعماري + التشكيل والابتكار) ليُعد ناجحًا.

أهم الموضوعات التي يُنصح بالاطلاع عليها قبل أداء اختبار قدرات فنون جميلة عمارة

التراث المعماري القومي المصري.

مفاهيم الفن المعماري والتشكيل المعاصر.

المتاحف المعمارية العالمية الهامة.

العناصر البصرية في العمارة التاريخية والحديثة



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.