الأحد 22 يونيو 2025
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أخبار مصر

وزير العمل: منصة الربط الإلكتروني بين مصر والأردن تهدف لحماية العامل

وزارة العمل، فيتو
وزارة العمل، فيتو
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شهد وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، الاجتماع المشترك بين أعضاء اللجنة الفنية المصرية/الأردنية، المعنية بأعمال منصة الربط الإلكتروني بين البلدين، وذلك عن طريق الفيديو كونفرانس.

وبحث الجانبان مجموعة من البنود التي تتعلق بتنظيم عمل "المنصة"، في إطار تنظيم استقدام الأيدي العاملة المصرية للعمل بالمملكة الأردنية الهاشمية بشكل مستدام ورسمي.

المهن التي يحتاجها سوق العمل الأردني

وأكد وزير العمل محمد جبران أهمية دور "اللجنة" في متابعة الربط الإلكتروني، باعتباره آلية جديدة لاستقدام العمالة المصرية للأردن، وضمان توفير عمالة مؤهلة ومدربة على المهن التي يحتاجها سوق العمل الأردني.   

العمالة المصرية

وأوضح أن وزارة العمل المصرية حريصة على توعية العمالة المصرية بحقوقها وواجباتها، إضافة إلى حرص مصر على توفير عمالة مؤهلة بالمهن التي ستعمل بها في الأردن بحسب احتياجات القطاعات المختلفة. 

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