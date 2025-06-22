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الصحة السورية: مقتل وإصابة 66 مدنيا في هجوم إرهابي استهدف كنيسة بدمشق

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

أعلنت وزارة الصحة السورية، مساء اليوم الأحد،  مقتل 13 مدنيًا، وإصابة 53 آخرين جراء الهجوم الإرهابي علي كنيسة في دمشق، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السورية «سانا».

 

انفجار يهز كنيسة في وسط العاصمة السورية دمشق

وأفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الأحد، بوقوع انفجار في كنيسة مار إلياس بمنطقة الدويلعة شرق العاصمة دمشق.

 

انفجار في كنيسة مار إلياس بمنطقة الدويلعة شرق العاصمة دمشق

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر أمني، قوله إن ضحايا وقعوا جراء هجوم إرهابي استهدف كنيسة مار إلياس بمنطقة الدويلعة في دمشق.

 

هجوم إرهابي استهدف الكنيسة أثناء إقامة قداس

وأفاد شهود عيان لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، بأن هجومًا إرهابيًا استهدف الكنيسة أثناء إقامة قداس.

في السياق ذاته، ذكرت قناة "الإخبارية" السورية أن انتحاريًا فجر نفسه بحزام ناسف داخل الكنيسة، وقوى الأمن الداخلي السورية فرضت طوقًا أمنيًا في محيط المنطقة وسط أعمال فرق الإنقاذ لانتشال الضحايا.

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وزارة الصحة السورية دمشق العاصمة السورية كنيسة مار إلياس الدويلعة

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