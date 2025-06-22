رويترز: أسعار النفط مرشحة للارتفاع 5 دولارات للبرميل مع افتتاح الأسواق

توقع محللو السوق في وكالة رويترز، ارتفاع أسعار النفط بما يتراوح بين 3 و5 دولارات للبرميل عند استئناف التداول مساء الأحد، بعد الهجوم الأمريكي على إيران صباح اليوم الأحد، مع توقع تسارع المكاسب فقط في حال ردت إيران بقوة وتسببت في انقطاع كبير في إمدادات النفط.

أكبر منتج للنفط الخام

يأتي ذلك، بعدما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "دمر" المواقع النووية الرئيسية لإيران في ضربات ليلية، منضما إلى هجوم إسرائيلي في تصعيد للصراع في الشرق الأوسط، بينما تعهدت طهران بالدفاع عن نفسها، تعد إيران ثالث أكبر منتج للنفط الخام في أوبك.

وقال رئيس قسم التحليل الجيوسياسي في ريستاد والمسؤول السابق في أوبك، خورخي ليون: "من المتوقع ارتفاع أسعار النفط. حتى في غياب رد انتقامي فوري، من المرجح أن تأخذ الأسواق في الاعتبار علاوة مخاطرة جيوسياسية أعلى".

مضيق هرمز

ارتفاع أسعار النفط

وقال المحلل في شركة "إس إي بي"، أولي هفالباي، في مذكرة، إن خام برنت القياسي العالمي للنفط قد يرتفع بما يتراوح بين 3 و5 دولارات للبرميل عند افتتاح الأسواق، استقر خام برنت عند 77.01 دولارًا للبرميل يوم الجمعة، بينما استقر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 73.84 دولارا.

قد تبدأ أسعار النفط في الارتفاع بحسب، أولي هانسن، المحلل في ساكسو بنك، متوقعا أن يتراوح بين 4 و5 دولارات، مع احتمالية تصفية بعض مراكز الشراء.

استقر الخام يوم الجمعة، بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة متعلقة بإيران، بما في ذلك على كيانين مقرهما في هونغ كونغ، وعقوبات متعلقة بمكافحة الإرهاب، وفقا لإشعار نُشر على موقع وزارة الخزانة الأمريكية.

ارتفع خام برنت بنسبة 11%، بينما حقق خام غرب تكساس الوسيط مكاسب بنحو 10% منذ بدء الصراع في 13 يونيو، مع استهداف إسرائيل للمواقع النووية الإيرانية وإصابة صواريخ إيرانية مبانٍ في تل أبيب.

أدى استقرار ظروف العرض الحالية وتوافر طاقة إنتاجية احتياطية لدى أعضاء أوبك الآخرين إلى الحد من مكاسب النفط، وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في يو بي إس، إن علاوات المخاطر عادة ما تتلاشى عندما لا تحدث أي اضطرابات في الإمدادات.

وقال: "سيعتمد اتجاه أسعار النفط من الآن فصاعدا على ما إذا كانت هناك اضطرابات في الإمدادات - مما سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع الأسعار - أو ما إذا كان هناك تهدئة في الصراع، مما يؤدي إلى تلاشي علاوة المخاطر".

البرلمان الإيراني يوافق على إغلاق مضيق هرمز

من جانبه، وافق البرلمان الإيراني على إغلاق مضيق هرمز، تاركا القرار النهائي للسلطات الأمنية، بحسب إعلام إيراني.

وأشار بنك SEB إلى أن أي إغلاق للمضيق أو امتداده إلى منتجين إقليميين آخرين من شأنه أن "يرفع أسعار النفط بشكل كبير"، لكنهم اعتبروا هذا السيناريو مخاطرة ثانوية وليس حالة أساسية نظرًا لاعتماد الصين على خام الخليج.

وقال مدير تحليلات انتقال النفط والطاقة في شركة ICIS الاستشارية، أجاي بارمار، إنه من غير المرجح أن تتمكن إيران من فرض إغلاق المضيق لفترة طويلة جدًا.

وأضاف أن "معظم صادرات النفط الإيرانية إلى الصين تمر عبر هذا المضيق، ومن غير المرجح أن يتسامح ترامب مع الارتفاع الحتمي في أسعار النفط لفترة طويلة - كما أن الضغوط الدبلوماسية من أكبر اقتصادين في العالم ستكون كبيرة".

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