العالم يحبس أنفاسه وكرة الحرب العالمية الثالثة تتدحرج.. أمريكا تدخل المعركة وتهدد إيران.. وطهران تتوعد باستهداف مصالح الولايات المتحدة.. الديمقراطيون: ترامب لم يرجع للكونجرس والجمهوريين يدعمون

حرب إسرائيل وإيران، حالة من الجنون والقلق والتوتر، هذا ما شعر به العالم بعد إعلان الرئيس الأمريكي ترامب بتنفيذ ضربات جوية "واسعة ودقيقة" استهدفت ثلاث منشآت نووية إيرانية مهمة "فوردو، ونطنز، وأصفهان"، وخاصة أن ترامب أعلن عن تدميرهم بالكامل.

ترامب يعلن تدمير المواقع النووية الإيرانية



كانت لحظة إعلان ترامب لتدمير المواقع النووية الإيرانية بمثابة القنبلة المدوية التي فجرتها أمريكا في وجه العالم، فبعد التلويح بإمهال إيران أسبوعين لحسم أمر ملفها النووي والجلوس على طاولة المفاوضات، باغت ترامب العالم بضرب المفاعلات النووية الإيرانية، وبدأ العالم يحبس أنفاسه من جديد خشية تصاعد وتطور الحرب لتصبح مثل كرة الثلج التي تتدحرج وتجر معها العالم كله، لتدخل العالم في نفق مظلم هم نفق الحرب العالمية الثالثة.

ترامب يعلن ضرب أمريكا للمفاعلات النووية، فيتو



وصف ترامب عملية ضرب المفاعلات النووية الإيرانية بأنها "نجاح عسكري هائل"، مؤكدًا أن منشأة "فوردو" الإيرانية، كانت الهدف الأصعب والأكثر تحصينًا، و"قد أُبيدت تمامًا"، وأن ما قام به الجيش المريكي لا يستطيع أن يقوم به أي جيش في العالم.

وهدد ترامب بأن تكون "الضربات المقبلة أكبر"، إذا لم تستجب إيران لمطالب السلام، وقال ترامب: "هناك أهداف أخرى كثيرة متبقية"، لكنه عاد وقال: "حان الوقت للسلام"، حيث هدد بالمزيد من الهجمات إذا لم تسعَ طهران إلى السلام.

واشنطن استخدمت قنابل خارقة للتحصينات



وأشارت تقارير إعلامية أمريكية إلى أن واشنطن استخدمت قنابل خارقة للتحصينات من طراز (GBU-57) في قصف منشأة فوردو، وهي قنابل مصممة لاختراق التحصينات العميقة تحت الأرض، وخاصة أن منشأة فوردو بعمق 800 متر تحت الجبل في فوردو.

واشنطن تستخدم قنابل خارقة للتحصينات، فيتو



وجاءت هذه الضربات بعد عشرة أيام من بدء الاحتلال الإسرائيلى حملتها العسكرية واسعة النطاق، على مواقع نووية وعسكرية إيرانية، حيث تحولت الحملة العسكرية إلى حرب مفتوحة بين إيران والكيان، وردت طهران بإطلاق صواريخ بالستية وفرط صوتية أدت لتدمير البنى التحتية في تل أبيب، وأطلقت مسيرات نحو إسرائيل.

اختلفت ردود الأفعال على الضربة الأمريكية للمواقع النووية الإيرانية، ففي الداخل الأمريكي، تصاعدت الانتقادات من الحزب الديمقراطي ضد الرئيس ترامب بسبب الضربة التي نُفذت دون العودة إلى الكونجرس.

وأكد زعيم الديمقراطيين في الكونجرس حكيم جيفريز، في بيان له: "لقد ضلل الرئيس ترامب البلاد بشأن نواياه، ولم يحصل على إذن من الكونجرس لاستخدام القوة العسكرية، ما يهدد بتورط أمريكا في حرب كارثية محتملة في الشرق الأوسط".

الديمقراطيون يرفضون الضربة الإمريكية على إيران، فيتو



وحذر ديمقراطيون مثل مارك وارنر من الانزلاق إلى "نزاع طويل ومكلف"، وطالبوا الرئيس بالتوجه إلى الكونجرس لتوضيح أهدافه.

في حين وصف الجمهوريون، حزب ترامب، وعلى رأسهم ميتش ماكونيل، قرار ترامب بأنه "رد حاسم على محور الشر في طهران".

الموقف الإيراني من ضرب أمريكا لمفاعلاتها



الموقف الإيراني بدا في حالة من الصدمة، حيث أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة الضربات الأمريكية، ووصفتها بأنها "عدوان غير مبرر ومبيت وانتهاك خطير لميثاق الأمم المتحدة".

ووصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الضربات الأمريكية، المباغتة، على المفاعلات النووية الإيرانية بأنها "شنيعة"، وحذر من الضربات الأمريكية قائلًا: "إنها ستترك تداعيات دائمة.. وأن إيران تحتفظ بكل الخيارات للدفاع عن سيادتها".

وزير خارجية إيران عباس عراقجي، فيتو



وأوضح عباس عراقجي أن "الولايات المتحدة الأمريكية، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، ارتكبت انتهاكًا خطيرًا لميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، ومعاهدة حظر الانتشار النووي، من خلال مهاجمة المنشآت السلمية النووية لإيران".

وأكد عباس عراقجي أن إيران تحتفظ بـ"حق الرد الكامل" والدفاع عن سيادتها ومصالحها، محذرًا من "عواقب دائمة".

بينما أشار نائب في البرلمان الإيراني من قم إلى أن الأضرار في فوردو "سطحية وقابلة للإصلاح"، وأن المواد الحساسة أُزيلت سابقًا.

كما أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في بيان لها، نقلته وسائل الإعلام الإيرانية أن "منظمة الطاقة الذرية الإيرانية للأمة الإيرانية العظيمة، وبرغم مؤامرات "أعدائها الخبيثة"، فإنها لن تسمح بتوقف مسار تطوير هذه الصناعة الوطنية (النووية) التي هي ثمرة دماء الشهداء النوويين".

إيران تطلق الموجة 20 من عملية الوعد الصادق



وجاء رد إيران بشكل سريع، حيث أكدت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر" على انطلاق الموجة 20 من عملية الوعد الصادق 3 ضد الاحتلال الإسرائيلي باستخدام الصواريخ، وذلك بعد استهداف الولايات المتحدة الأمريكية للمنشآت النووية الإيرانية.

إيران تضرب مواقع إسرائيلية بصاروخ خيبر، فيتو



وأوضحت وكالة "مهر" للأنباء، أن إيران نُفذت الموجة العشرون من عملية الصواريخ والطائرات المسيرة واسعة النطاق، التي شنتها القوات المسلحة الإيرانية ضد أهداف عسكرية للكيان.

و"لأول مرة في هذه العملية، أُطلق صاروخ خيبر على الأراضي المحتلة"، كما شن الحرس الثوري موجة جديدة من الهجمات على أهداف عسكرية ومراكز صناعية تابعة للصناعة العسكرية للكيان.

وتوعدت إيران باستهداف مصالح أمريكا وجنودها في المنطقة.

وأصابت الصواريخ الإيرانية 10 مواقع مختلفة على الأقل دون إطلاق صفارات الإنذار، ووفقًا لبيان الحرس الثوري فإن هناك توجهًا متزايدًا لعمليات صاروخية موجهة نحو التأثير ضد الأهداف العسكرية والصناعات العسكرية الإسرائيلية.

الصواريخ الإيرانية تسقط في عدة مناطق إسرائيلية



وأكدت إيران أنها سترد بحزم على أي مغامرة من جانب الكيان، حيث أعلنت إيران إطلاق دفعتين متتاليتين من الصواريخ الباليستية تجاه إسرائيل، مؤكدة أنها استهدفت مطار بن غوريون ومواقع عسكرية في الوسط والشمال.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن إجمالي الصواريخ التي أطلقت باتجاه إسرائيل بلغت 30 صاروخًا على الأقل.

أما الوضع في إسرائيل، فقد سقطت عدد من الصواريخ الإيرانية في عدة مناطق، من بينها مدينة حيفا التي لم تفعل فيها صفارات الإنذار، وأصيب 16 شخصًا في وسط إسرائيل جراء سقوط صواريخ، وفقًا لفرق الإسعاف الإسرائيلية.



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