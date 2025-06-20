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خارج الحدود

إيران تعلن تدمير مسيّرات إسرائيلية في منطقة مصفاة النفط بطهران

قصف إيران، فيتو
قصف إيران، فيتو

أعلنت إيران صباح اليوم الجمعة، عن تدمير طائرات مسيّرة إسرائيلية في منطقة مصفاة النفط في العاصمة طهران.

خلل بتشغيل الطائرات الإسرائيلية المسيّرة

وأمس، أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن وقف السلطات خدمة الإنترنت أدى لخلل بتشغيل الطائرات الإسرائيلية المسيّرة الصغيرة.

وقالت نقلا عن مصدر مطلع: توقف الإنترنت أدى لخلل بالاستهدافات التي تشنها المقاتلات الإسرائيلية التي كانت تعمل بناءً على معلومات المسيّرات.

 

انقطاع الإنترنت في المحافظات الإيرانية

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام إيرانية، عن ورود تقارير بشأن انقطاع واسع في الإنترنت في المحافظات الإيرانية.

 

الحرب غير المسبوقة بين البلدين

في غضون ذلك، توعدت إيران، إسرائيل بجعلها "تندم وتدفع ثمن" هجماتها في الحرب غير المسبوقة بين البلدين.

وكتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عبر إكس "ستواصل إيران ممارسة حقها في الدفاع عن نفسها بعزة وبسالة وسنجعل المعتدي يندم على خطأه الفادح ويدفع الثمن"، متهما إسرائيل عدوة بلاده اللدودة بالسعي إلى "توسيع رقعة النيران في المنطقة وأبعد من ذلك".

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