إيهاب أمين: منتخب الجمباز يمتلك منظومة قوية قادرة على تحقيق الإنجازات

الجمباز، عبر الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، عن سعادته بالإنجاز الذي حققه منتخب الجمباز الإيقاعي خلال مشاركته في منافسات بطولة العالم للناشئات، المقامة حاليا في العاصمة البلغارية صوفيا.

فريدة بهنسي

وحصد المنتخب الوطني للجمباز الإيقاعي ميداليتتين فضيتين خلال مشاركته في منافسات بطولة العالم للناشئين، من خلال فريدة بهنسي في منافسات الصولجان ولينا حليقة في منافسات الشريط.

وقال الدكتور إيهاب أمين، إن الإنجاز الذي حققه منتخب الجمباز الإيقاعي جاء نتيجة مجهودات كبيرة وتخطيط مبني على أسس علمية، وضعت الجمباز المصري على الخريطة العالمية في جميع فروع اللعبة.

وأوضح إيهاب أمين، أن الجمباز المصري أصبح يمتلك منظومة قوية وناجحة على جميع المستويات الفنية والإدارية، وأن شباب مصر قادر على تحقيق الإنجازات والنجاحات، وأن المستحيل أصبح خارج قاموس الرياضة المصرية.

لينا حليقة

وحرص إيهاب أمين على إهداء إنجاز منتخب الجمباز الإيقاعي لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الداعم الأول للشباب المصري في كافة المحافل والمجالات، وفي القلب منها المجال الرياضي.

وأشاد “أمين”، بالدعم المقدم للجمباز المصري من وزارة الشباب والرياضة والدكتور أشرف صبحي، من أجل تمكين أبطال منتخب مصر من الوقوف على منصات التتويج في المحافل العالمية والأولمبية.

وقدم إيهاب أمين الشكر للسفير المصري في بلغاريا نادر سعد، والذي حرص على تذليل كافة العقبات التي واجهت البعثة المصرية، ودعمه للاعبات منتخب مصر في جميع أيام المنافسة وصولا للنهائيات والتتويج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.