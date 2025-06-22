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رياضة

إيهاب أمين: منتخب الجمباز يمتلك منظومة قوية قادرة على تحقيق الإنجازات

إيهاب أمين مع لاعبات
إيهاب أمين مع لاعبات منتخب الجمباز، فيتو

الجمباز، عبر الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، عن سعادته بالإنجاز الذي حققه منتخب الجمباز الإيقاعي خلال مشاركته في منافسات بطولة العالم للناشئات، المقامة حاليا في العاصمة البلغارية صوفيا.

فريدة بهنسي
فريدة بهنسي

وحصد المنتخب الوطني للجمباز الإيقاعي ميداليتتين فضيتين خلال مشاركته في منافسات بطولة العالم للناشئين، من خلال فريدة بهنسي في منافسات الصولجان ولينا حليقة في منافسات الشريط.

وقال الدكتور إيهاب أمين، إن الإنجاز الذي حققه منتخب الجمباز الإيقاعي جاء نتيجة مجهودات كبيرة وتخطيط مبني على أسس علمية، وضعت الجمباز المصري على الخريطة العالمية في جميع فروع اللعبة.

وأوضح إيهاب أمين، أن الجمباز المصري أصبح يمتلك منظومة قوية وناجحة على جميع المستويات الفنية والإدارية، وأن شباب مصر قادر على تحقيق الإنجازات والنجاحات، وأن المستحيل أصبح خارج قاموس الرياضة المصرية.

لينا حليقة
لينا حليقة

وحرص إيهاب أمين على إهداء إنجاز منتخب الجمباز الإيقاعي لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الداعم الأول للشباب المصري في كافة المحافل والمجالات، وفي القلب منها المجال الرياضي.

وأشاد “أمين”، بالدعم المقدم للجمباز المصري من وزارة الشباب والرياضة والدكتور أشرف صبحي، من أجل تمكين أبطال منتخب مصر من الوقوف على منصات التتويج في المحافل العالمية والأولمبية.

وقدم إيهاب أمين الشكر للسفير المصري في بلغاريا نادر سعد،  والذي حرص على تذليل كافة العقبات التي واجهت البعثة المصرية، ودعمه للاعبات منتخب مصر في جميع أيام المنافسة وصولا للنهائيات والتتويج.

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الجمباز إيهاب أمين منتخب الجمباز الإيقاعي بطولة العالم للناشئات المنتخب الوطني للجمباز

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