إيهاب أمين: تتويج مصر بخمس ميداليات في كأس العالم دليل أن الجمباز المصري على الطريق الصحيح

عبر الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز، عن سعادته البالغة بحصول الفراعنة على خمس ميداليات متنوعة في بطولة كأس العالم للجمباز الفني والتي أقيمت على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 25 وحتى 28 أبريل الجاري.

وأكد إيهاب أمين في تصريحات صحفية أن هذه الميداليات تحققت بعد مسيرة كفاح وتطوير مستوى اللاعبين والتتويج بالميداليات العالمية وهو ما يؤكد أن الجمباز المصري يسير على الطريق الصحيح.

وأضاف إيهاب أمين، أن تتويج مصر بخمس ميداليات متنوعة خطوة مهمة للجمباز المصري للتتويج بأول ميدالية أولمبية لمصر في أولمبياد لوس أنجلوس.

توج لاعبو المنتخب الوطني للجمباز ب5 ميداليات خلال مشاركتهم في بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات والمقام على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 25 وحتى 28 أبريل الجاري.

وجاءت ميداليات الفراعنة في البطولة بواقع ذهبيتان و3 برونزيات وكانت كالتالي: "ذهبية لعمر العربي على جهاز المتوازي، كما أضاف برونزية في جهاز الحلق، فيما حصدت جنى محمود ذهبية جهاز الحركات الأرضية، أما جودي عبد الله فحصلت على برونزيتي جهاز حصان القفز وجهاز المتوازي.

وتُعد هذه البطولة الختامية لسلسلة كؤوس العالم لعام 2025 تحت إشراف الاتحاد الدولي للجمباز (FIG)، والتي تُسهم في تحديد التصنيف العالمي النهائي للاعبين، كما سيتم خلالها تسليم الدرع العام لأبطال الأجهزة.

ويمثل المنتخب المصري للرجال: "محمد عفيفي - عبد الرحمن عبد الحليم - عمر الشبكي - أحمد المراغي - عمر العربي - علي عبد القادر".

ويمثل المنتخب المصري للآنسات: "جنى محمود - جودي عبد الله - جنى عبد السلام - -دنا خليل".

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