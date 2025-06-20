الجمعة 20 يونيو 2025
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رياضة

إشادات دولية بتطور الجمباز المصري في بطولة العالم للإيقاعي

منتخب مصرللجمباز
منتخب مصرللجمباز الإيقاعي، فيتو

الجمباز، تلقى مسئولو الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، إشادات دولية بتطور مستوى الجمباز المصري، وذلك على هامش المشاركة في منافسات بطولة العالم للجمباز الإيقاعي المقامة حاليا في العاصمة البلغارية صوفيا، وتستمر حتى يوم 21 يونيو الجاري.

وتشهد البطولة مشاركة 167 لاعبة من 68 دولة تمثل مختلف قارات العالم.

وأبدى مسئولو البعثات المشاركة والاتحاد الدولي للجمباز، إعجابهم بتطور مستوى الجمباز المصري، وامتلاك لاعبات المنتخب الوطني القدرة على المنافسة والتأهل للنهائيات عن جدارة واستحقاق، وهو إنجاز غير مسبوق.

وتأهلت فريدة بهنسي ولينا حليقة لاعبتا منتخب مصر لناشئات الجمباز الايقاعي إلى نهائيات بطولة العالم، بعد أداء قوي ومميز في التصفيات.

وتأهلت فريدة بعد أن أحرزت المركز الثالث في أداة الصولجان خلف لاعبتا المنتخب الأسترالي والأمريكي على الترتيب لتقترب بقوة من تحقيق ميدالية عالمية لمصر في بطولة العالم للجمباز الإيقاعي.

وسبق وحققت فريدة مشاركات هامة في العديد من البطولات الدولية محققة ميداليات أيضًا هامة، والآن تطمح إلى تحقيق ما هو أفضل من ذلك وتمثيل البعثة المصرية بأفضل طريقة ممكنة.

بينما تأهلت لينا حليقة إلى النهائيات بعد أن جاءت في المركز الخامس في أداة الشريطة بالمنافسات المؤهلة إلى نهائيات بطولة العالم.

وقدمت لينا نفسها بتحقيق ميداليات هامة في العديد من البطولات الدولية، وتسعى إلى الدخول في المراكز الثلاثة الأولى في النهائيات لتحقيق ميدالية جديدة لمصر في المنافسات العالمية.

وتسعي بطلات منتخب مصر للجمباز الايقاعي للناشئات إلى تحقيق مشاركة قوية وتنافسية مع تقديم أفضل ما لديهم من أجل تحقيق إنجاز جديد للجمباز الإيقاعي.

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