الجمعة 25 أبريل 2025
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رياضة

حضور مميز لمنتخب الجمباز في انتخابات لجنة اللاعبين

عمر العربي لاعب منتخب
عمر العربي لاعب منتخب الجمباز، فيتو

الجمباز، سجل اتحاد الجمباز حضورا مميزا خلال انتخابات لجنة اللاعبين الأولمبيين، والتي أقيمت في مقر مبنى الاتحادات باستاد القاهرة، وشهدت فوز 23 مرشحا.

وشهدت الانتخابات حضور مميز من جانب لاعبي المنتخب الوطني للجمباز، في مقدمتهم عمر العربي مرشح الاتحاد ولاعب منتخب الجمباز الفني، وجنى الألفي لاعبة الجمباز الفني، وعلياء صالح لاعبة الجمباز الإيقاعي، وحبيبة مرزوق لاعبة الجمباز الإيقاعي أيضا، بالإضافة لعدد من اللاعبين واللاعبات.

وحرص لاعبو منتخب الجمباز على حضور انتخابات لجنة اللاعبين الأولمبيين من أجل دعم عمر العربي، وتقديم صورة مميزة ومشرفة عن المنتخب الوطني للجمباز.

تشكيل لجنة اللاعبين الأولمبيين

وأقيمت انتخابات لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية في خطوة تاريخية تقام لأول مرة منذ تأسيس اللجنة، وذلك تنفيذًا للوائح اللجنة الأولمبية الدولية.

أسفر تشكيل لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية عن فوز البطل الأولمبي أحمد الجندي، صاحب ذهبية الخماسي الحديث في أولمبياد باريس 2024 برئاسة اللجنة.

وتم اختيار عزمي محيلبة لاعب منتخب الرماية في منصب النائب الأول وجاءت نوران جوهر لاعبة الاسكواش في منصب النائب الثاني كما تم اختيار الثنائي دعاء الغباشي لاعبة الكرة الطائرة ومحمد علاء السيد لوكا لاعب كرة اليد لتمثيل لجنة اللاعبين في اللجنة الأولمبية المصرية.

عضوية لجنة اللاعبين الأولمبيين

فيما ضمت العضوية 18 لاعبا ولاعبة وهم زياد السيسي لاعب السلاح، السباحة فريدة عثمان، أنس أسامة لاعب كرة السلة، رمضان درويش لاعب الجودو، عبد اللطيف منيع لاعب المصارعة، هادية حسني الريشة الطائرة، علي علاء لاعب التجديف، محمد صفوت لاعب التنس الأرضي، فريال أشرف لاعبة الكاراتيه، مصطفى عمرو لاعب ألعاب القوى، ابتسام زايد لاعبة الدراجات، عمر عصر لاعب تنس الطاولة، أحمد سعد لاعب رفع الاثقال، عمر العربي لاعب الجمباز، فريدة الجزار لاعبة الرجبي، صوفيا عوني لاعبة التزحلق على الجليد، عبد الرحمن عرابي لاعب الملاكمة، اللاعبة آية شحاتة لاعبة التايكوندو.

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الجمباز لجنة اللاعبين الأولمبيين المنتخب الوطني للجمباز عمر العربي جنى الألفي علياء صالح

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