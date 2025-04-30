اتحاد الجمباز يستعد لاستضافة بطولتين جديدتين على استاد القاهرة

الجمباز، يستعد الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، لاستضافة بطولتين جديدتين خلال الفترة من 1 وحتى 4 مايو المقبل، على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة.

وتقام بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الإيقاعي خلال الفترة من 1 وحتى 4 مايو بمشاركة 18 دولة، فيما تقام البطولة الأفريقية خلال يومي 2 و3 مايو المقبل، بمشاركة 8 دول.

وأنهى الاتحاد المصري للجمباز مؤخرا استضافته لمنافسات بطولة كأس العالم للجمباز الفني، على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة بمشاركة 20 دولة.

ونجح اتحاد الجمباز في كتابة تاريخ جديد للرياضة المصرية بحصد 5 ميداليات متنوعة خلال بطولة كأس العالم بواقع ذهبيتين و3 برونزيات.

وجاءت ميداليات الفراعنة في البطولة كالتالي: "ذهبية لعمر العربي على جهاز المتوازي، كما أضاف برونزية في جهاز الحلق، فيما حصدت جنى محمود ذهبية جهاز الحركات الأرضية، أما جودي عبد الله فحصلت على برونزيتي جهاز حصان القفز وجهاز المتوازي.

وتُعد بطولة كأس العالم هي الختامية لسلسلة كؤوس العالم لعام 2025 تحت إشراف الاتحاد الدولي للجمباز (FIG)، والتي تُسهم في تحديد التصنيف العالمي النهائي للاعبين، كما سيتم خلالها تسليم الدرع العام لأبطال الأجهزة.

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