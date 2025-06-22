الأحد 22 يونيو 2025
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رياضة

بدون مروان عطية، خط وسط الأهلي في اختبار جديد أمام بورتو

الأهلي
الأهلي

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خدمات مروان عطية لاعب الفريق خلال مواجهة بورتو البرتغالي، المقرر لها فجر الثلاثاء ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويغيب مروان عطية عن الأهلي بسبب تراكم البطاقات بعد الحصول علي إنذارين خلال مواجهة إنتر ميامي وبالميراس.

خط وسط الأهلي أمام بورتو 

واستقر خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي علي  الثلاثي، محمد علي بن رمضان وأليو ديانج وحمدي فتحي، في خط وسط الأهلي أمام بورتو البرتغالي.   

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مهمة أمام نظيره بورتو البرتغالي فجر الثلاثاء المقبل فى ختام مشواره بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية. 

موعد مباراة الأهلي أمام بورتو في كأس العالم للأندية

وتُقام مباراة الأهلي وبورتو يوم الثلاثاء الموافق 24 من يونيو الجاري، في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة والسعودية فى مونديال الاندية.

مباراة الأهلي وبالميراس

وخسر الأهلي أمس الأول أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد ميت لايف.

سجل هدفي بالميراس، وسام أبو علي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 49، وخوسيه مانويل لوبيز في الدقيقة 59.

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