الرئيس الإيراني: لا نسعى للحرب بل إلى الأمن والسلام وإسرائيل تعرض المنطقة للخطر

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: لا نسعى للحرب بل نسعى إلى الأمن والسلام، وإسرائيل هي من تعرض أمن المنطقة للخطر.

تعطيل ‎إيران لحركة الملاحة في مضيق هرمز سيكون انتحارا بالنسبة لها

من جانبه، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فاتس، اليوم الأحد، إن تعطيل ‎إيران لحركة الملاحة في مضيق هرمز سيكون انتحارا بالنسبة لها.

وبحسب «إن بي سي»، أضاف نائب الرئيس الأمريكي: تلقينا رسائل غير مباشرة من الإيرانيين في الساعات التي تلت الضربة الأمريكية.. واشنطن تريد السلام مع ‎طهران في حال عدم امتلاكها برنامجا للأسلحة النووية.

وتابع نائب الرئيس الأمريكي: الولايات المتحدة لم تفسد الدبلوماسية وإيران هي التي لم تمنحها فرصة حقيقية.

الهجوم الأمريكي على إيران

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شن ضربة على مواقع نووية إيرانية في خضم الصراع العسكري الإيراني الإسرائيلي المستمر والذي بدأته إسرائيل ضد إيران يوم 13 يونيو الجاري.

عشرات الأهداف العسكرية في ‎إيران

بدوره، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه هاجم مواقع صواريخ وطائرات مسيرة في أصفهان وبوشهر والأهواز ولأول مرة في منطقة يزد بإيران.

وأضاف جيش الاحتلال أن 30 طائرة حربية هاجمت عشرات الأهداف العسكرية في ‎إيران اليوم باستخدام أكثر من 60 قطعة ذخيرة.

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