الأحد 22 يونيو 2025
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خارج الحدود

هيئة الأركان الأمريكية المشتركة: قواتنا في أعلى درجات التأهب

ايران،فيتو
ايران،فيتو

أفاد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، اليوم الأحد، أنه تم استخدام أساليب خداع مع إيران خلال التحرك لضرب المنشآت النووية.

وأوضح: قواتنا في أعلى درجات التأهب لمواجهة أي اعتداءات من إيران أو وكلائها.

وتابع: التقييم الأولي يظهر ضررا جسيما لحق بالمواقع الإيرانية المستهدف، مضيفًا لا علم لنا بأي نيران أطلقتها طهران على طائراتنا خلال دخولها المجال الجوي الإيراني.

واختتم بأن أكثر من 125 طائرة عسكرية شاركت في المهمة على المواقع الإيرانية.

وقبل وقت سابق قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجيث: تمكنا من تدمير البرنامج النووي الإيراني، والضربات لم تستهدف القوات الإيرانية ولا الشعب الإيراني.
 

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي: نفذنا الليلة الماضية ضربات محددة الأهداف على 3 منشآت نووية إيرانية، والعملية ضد إيران كانت جريئة ورائعة وتم القضاء على القدرات النووية الإيرانية.

وتابع: الضربات كانت ناجحة وبشكل مذهل وساحق، وترامب أكد باستمرار لأكثر من 10 سنوات أن إيران يجب ألا تحصل على سلاح نووي.

وتداولت وسائل إعلام مشاهد لتصاعد الدخان من منشأة نطنز النووية بعد تعرضها لهجوم أمريكي.

الهجوم الأمريكي على إيران 

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شن ضربة على مواقع نووية إيرانية في خضم الصراع العسكري الإيراني الإسرائيلي المستمر والذي بدأته إسرائيل ضد إيران يوم 13 يونيو الجاري.

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