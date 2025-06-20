روتين العناية بالبشرة، قبل النوم طوال فصل الصيف

روتين العناية بالبشرة قبل النوم، مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تتعرض البشرة لتغيرات كثيرة قد تؤثر على نضارتها وصحتها، مثل التعرق الزائد، وزيادة إفراز الدهون، وظهور البثور والبقع، بالإضافة إلى تأثير أشعة الشمس والرطوبة العالية.





ولهذا تصبح العناية بالبشرة قبل النوم أمرًا بالغ الأهمية، حيث تكون خلايا الجلد في هذا الوقت أكثر استعدادًا للتجدد والإصلاح.



أكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن العناية بالبشرة قبل النوم في فصل الصيف ليست رفاهية بل ضرورة للحفاظ على إشراقة البشرة وصحتها، خاصة مع التحديات المناخية التي يفرضها هذا الفصل من حرارة ورطوبة وأشعة شمس قوية.



وأضافت خبيرة العناية بالبشرة، أنه من خلال اعتماد روتين بسيط لكن فعّال، باستخدام منتجات مناسبة لنوع البشرة وظروف الطقس، يمكن للمرأة أن تحافظ على بشرتها نقية ومرطبة طوال الصيف. المهم هو الانتظام والاهتمام، والاستماع لاحتياجات البشرة دون إفراط أو إهمال.

خطوات ونصائح بالبشرة قبل النوم

العناية بالبشرة

فيما يلي خطوات ونصائح شاملة للعناية بالبشرة قبل النوم خلال فصل الصيف:

أولًا: تنظيف البشرة بعمق

يُعد تنظيف البشرة الخطوة الأهم والأساسية قبل النوم. فخلال النهار، تتعرض البشرة للأتربة، وبقايا المكياج، والعرق، والدهون، وكلها قد تسد المسام وتؤدي إلى ظهور الحبوب والرؤوس السوداء.

للبشرة الدهنية والمختلطة: يُفضل استخدام غسول يحتوي على حمض الساليسيليك أو الفحم النشط لتنظيف المسام بعمق والتقليل من اللمعان.

للبشرة الجافة أو الحساسة: يُنصح باستخدام غسول لطيف خالٍ من الكحول والعطور، مثل الغسولات التي تحتوي على الشوفان أو ماء الورد.

خطوة إضافية: يمكن استخدام ماء ميسيلار لإزالة المكياج قبل الغسول، أو استخدام مناديل مخصصة للبشرة الحساسة.

ثانيًا: استخدام التونر لغلق المسام

بعد الغسل، يمكن أن تظل المسام مفتوحة، مما يعرّضها لتراكم الأوساخ بسهولة. لذلك فإن استخدام التونر خطوة مهمة لتنظيف بقايا الأوساخ والمكياج، وتقليل حجم المسام.

توصيات صيفية: اختاري تونرًا يحتوي على مكونات منعشة مثل ماء الورد، الخيار، أو الألوفيرا، والتي تهدئ البشرة وتنعشها في حرارة الصيف.

ثالثًا: ترطيب البشرة بمنتجات خفيفة

قد تعتقد بعض النساء أن البشرة لا تحتاج إلى ترطيب في الصيف، خاصة إذا كانت دهنية، لكن هذا غير صحيح. فجميع أنواع البشرة تحتاج إلى الترطيب، ولكن بالمنتجات المناسبة لكل نوع.

مرطبات خفيفة القوام (جل أو سيروم): هذه المنتجات مناسبة للصيف، خاصة تلك التي تحتوي على حمض الهيالورونيك أو الجلسرين، لأنها ترطب بعمق دون ترك أثر دهني.

البشرة الجافة: يمكن استخدام كريمات مغذية ليلًا تحتوي على زبدة الشيا أو زيت اللوز.

البشرة المعرضة للحبوب: يفضل اختيار مرطبات غير كوميدوجينيك (لا تسد المسام) وتحتوي على النياسيناميد أو الزنك.

غسول طبيعي للبشرة

رابعًا: استخدام سيرومات مغذية

السيروم هو تركيبة خفيفة لكنها مركزة من المكونات الفعالة، ويُفضل استخدامه ليلًا حيث تكون البشرة أكثر قدرة على امتصاص المغذيات.

سيروم فيتامين C: يُساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها وتقليل آثار الشمس.

سيروم الريتينول: لتحفيز تجدد الخلايا وتقليل الخطوط الدقيقة، ولكن يجب استخدامه بحذر وتحت إشراف في البداية.

سيروم الألوفيرا أو الشاي الأخضر: يساعدان على تهدئة الالتهابات الناتجة عن التعرض للشمس.

خامسًا: تقشير البشرة مرتين أسبوعيًا

في الصيف، تتراكم خلايا الجلد الميتة بسبب التعرق ودهون البشرة، لذا من الضروري تقشيرها بانتظام للسماح للمسام بالتنفس.

التقشير الطبيعي: باستخدام السكر مع زيت الزيتون أو العسل مع الشوفان.

التقشير الكيميائي: باستخدام منتجات تحتوي على أحماض الألفا هيدروكسي (AHA) أو بيتا هيدروكسي (BHA).

يجب عدم التقشير يوميًا لتجنب تهيج البشرة.

سادسًا: الاهتمام بالشفاه والعينين

الشفاه: يُفضل ترطيبها قبل النوم باستخدام بلسم طبيعي أو مكونات مثل زيت جوز الهند أو العسل.

منطقة العين: استخدمي كريمات خفيفة تحتوي على الكافيين أو فيتامين K لتقليل الانتفاخ والهالات السوداء.

سابعًا: أقنعة البشرة الليلية

يمكن استعمال قناع ليلي مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على عناية مكثفة.

قناع الخيار أو الألوفيرا: مناسب للبشرة المتهيجة أو المحترقة من الشمس.

قناع الطمي المغربي: ينظف المسام بعمق ويقلل من الإفرازات الدهنية.

قناع اللبن والعسل: لتفتيح وترطيب البشرة.

ثامنًا: نمط الحياة وتأثيره على البشرة

بجانب العناية الموضعية، هناك بعض العادات التي تُحسن من حالة البشرة ليلًا:

شرب كميات كافية من الماء خلال النهار للحفاظ على ترطيب الجلد.

تغيير وسادة النوم كل يومين إلى ثلاثة أيام لتجنب تراكم البكتيريا.

الحصول على نوم كافٍ وعميق (من 7 إلى 8 ساعات) لأن الجلد يتجدد أثناء النوم.

الابتعاد عن المكيف الهوائي المباشر أثناء النوم لأنه يسبب جفاف البشرة.



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